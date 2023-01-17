أوّل لقاء مباشر بين رئيسي أركان الجيشين الأميركيّ والأوكرانيّ 

عقد رئيسا أركان الجيشين الأميركي والأوكراني، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع مباشر لهما، في موقع قريب من الحدود البولندية الاوكرانية، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وقالت الوكالة إن رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، سافر إلى موقع قريب من الحدود البولندية الأوكرانية، الثلاثاء، وتحدث إلى نظيره الأوكراني، بشكل مباشر للمرة الأولى.

وأضافت أن الاجتماع "يؤكد على تنامي العلاقات بين جيشي البلدين، كما يأتي في وقت حرج مع اقتراب الحرب الروسية على أوكرانيا من نهاية عامها الأول".

وذكرت الوكالة أن ميلي، التقى لعدة ساعات مع رئيس أركان الجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زالوجني، في مكان لم يُكشف عنه جنوب شرقي بولندا.

وأوضحت أنهما تحدثا مرارا عن احتياجات الجيش الأوكراني، ووضع الحرب في أوكرانيا، لكن لم يسبق أن التقيا بشكل مباشر.