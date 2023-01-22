البرلمان الإيراني: سنعتبر الجيوش الأوروبية إرهابية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن الاجتماع المغلق في البرلمان الإيراني قرر الرد بالمثل على تصنيف البرلمان الأوروبي الحرس الثوري إرهابيا.

وعقد مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) جلسة مغلقة صباح اليوم الأحد، بحضور قائد الحرس ووزير الخارجية الإيراني لمناقشة قرار البرلمان الاوروبي الاخير إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب.

وأضاف عبد اللهيان أن الرد بالمثل سيكون عبر قرار برلماني يضع جنود الجيوش الأوروبية على قوائم الارهاب الايرانية.

ووصف وزير الخارجية الإيراني قرار البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري كمن يطلق النار على قدميه، مشيرا إلى أن رد إيران سيثبت ذلك، حسب تعبيره.

واتهم وزير الخارجية الإيراني عددا من الدول الأوروبية بلعب دور تحريضي في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مؤكدا أنه حذر هذه الدول من تداعيات سياساتها المعادية تجاه طهران.

وقال قائد الحرس الثوري خلال الاجتماع إنه في حال قررت الدول الاوروبية أن تتخذ اجراءات سلبية ضد الحرس الثوري، فإن الرد الايراني سيجعلها تندم، وفق تعبيره.

بدوره، قال رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف، إن أي اجراء ضد الحرس الثوري الإيراني، يعتبر إهانة للشعب الايراني بأكمله.

وأضاف خلال كلمة له في بداية اجتماع البرلمان، أن بلاده لن تتحمل الاجراءات التي تتخذ ضد الحرس الثوري، وستستخدم كافة أدواتها للرد عليها بالشكل المتناسب وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن ما سماها إجراءات الأعداء ضد الحرس الثوري لن تحقق نتيجة وهي محاولات يائسة، حسب قوله.

وأكد خلال اجتماع حكومي على ضرورة الرد بشكل صارم على أي خطوة لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقبل أيام، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح توصية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب" التابعة للاتحاد، ردا على ما سماه "القمع الوحشي" للاحتجاجات المعارضة.

وتشهد العاصمة الإيرانية طهران وعدة محافظات ومنذ 16 أيلول/ سبتمبر 2022، احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.