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روسيا تكثف القصف وضغوطات على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بالدبابات

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 06:56

روسيا تكثف القصف وضغوطات على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بالدبابات
حليف لبوتين: إمداد الغرب أوكرانيا بأسلحة جديدة سيؤدي إلى كارثة عالمية (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

كثفت روسيا قصف مناطق في شرق أوكرانيا، خصوصا الواقعة خارج منطقة دونبا، بينما تنتظر كييف استقبال وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، وسط استمرار مطالب أوكرانيا بالتزود بدبابات ثقيلة بأسرع وقت ممكن.

ويتقدم الجيش الروسي باتجاه بلدتَين في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، حيث اشتدت الاشتباكات مع قوات كييف هذا الأسبوع، على ما أفاد فلاديمير روغوف، أحد قادة سلطات الاحتلال المحلية التي شكلتها موسكو.

وقال روغوف لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، إن "الجبهة متحركة خصوصا في اتجاهين: أوريخيف وغوليايبول".

تأتي هذه التطورات، فيما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانيّة أنالينا بيربوك، أن بلادها مستعدّة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا التي تصر بشدة على ضرورة تسليمها إياها، مما زاد الضغط على المستشار أولاف شولتس، الذي لا يزال مترددا في اتّخاذ قرار حيال هذه المسألة.

وتتعرض الحكومة الألمانية لضغوط متزايدة من أجل تزويد أوكرانيا دبابات ليوبارد، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ساحة المعركة ضد القوات الروسية.

حذر رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، من أن الدول التي تزود أوكرانيا بأسلحة أقوى تخاطر بتدمير نفسها، وهي رسالة تلت تعهدات جديدة بمركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي ومعدات أخرى، ولكن ليس الدبابات القتالية التي طلبتها كييف.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن "إمدادات الأسلحة الهجومية لنظام كييف ستؤدي إلى كارثة عالمية. إذا زودت واشنطن وحلف شمال الأطلسي كييف بأسلحة يمكن استخدامها لضرب المدن السلمية والقيام بمحاولات للاستيلاء على أراضينا كما يهددون بذلك، فسيؤدي ذلك إلى انتقام بأسلحة أكثر قوة".

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الواقع تحت ضغوط للسماح بإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، إن القرارات المستقبلية بشأن إرسال الأسلحة ستُتخذ بالتنسيق مع حلفاء منهم الولايات المتحدة.

وقال شولتز، حينما سُئل في مؤتمر صحافي خلال زيارة لباريس عن إرسال الدبابات إلى أوكرانيا، إن جميع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا حتى الآن جرت بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الغربيين. وأضاف "سنفعل ذلك في المستقبل".

قال حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إمداد كييف بأسلحة هجومية من شأنها تهديد الأراضي الروسية سيؤدي إلى كارثة عالمية ويجعل الحجج المناهضة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل واهية.

وحذر فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) من أن دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا سيقود العالم إلى "حرب مروعة".

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