مصر والهند تعلنان رفع العلاقات لمستوى الشراكة الإستراتيجية

قررت مصر والهند، مساء أمس الخميس، رفع العلاقات لمستوى الشراكة الإستراتيجية.

جاء ذلك في بيان مشترك لللبلدين، على هامش زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للهند التي بدأت الثلاثاء وتنتهي الجمعة.

وأكد البيان أنه "في ضوء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وإمكانية نموها في المُستقبل، قرر البلدان الارتقاء بعلاقاتهما إلى مُستوى الشراكة الإستراتيجية"

وتغطي تلك الشراكة "المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية".

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ووفق البيان "اتفقا على إجراء مشاورات مُنتظمة ووضع آليات الشراكة الإستراتيجية".

كما أكد البلدان "أهمية التعاون الدفاعي في تعزيز الشراكة الثنائية، وقررا التركيز على تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، واستكشاف مُبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري".

واتفق الجانبان على "تعزيز وتعميق التعاون الدفاعي في جميع المجالات، لا سيما من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية في الصناعات الدفاعية، وزيادة التدريبات العسكرية".

وشددا على "الحاجة إلى الإنتاج المُشترك في القطاع الدفاعي، ومُناقشة مقترحات محددة في إطار لجنة الدفاع المُشتركة".

كما قرر البلدان "توسيع الاستثمارات الهندية في مصر والتي تزيد حاليًّا عن 3.15 مليارات دولار "، وفق البيان.

وتزامنت زيارة السيسي للهند مع مرور 75 عاما على تدشين علاقات البلدين.