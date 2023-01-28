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جنرال أميركي يحذر من أخطار نشوب حرب مع الصين عام 2025

تاريخ النشر: 28/01/2023 - 06:22

جنرال أميركي يحذر من أخطار نشوب حرب مع الصين عام 2025
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

حذّر جنرال أميركي من أخطار عالية لنشوب حرب مع الصين في العام 2025 على الأرجح بسبب تايوان، وحث عناصره على الاستعداد للقتال بدءًا من هذا العام.

وكتب الجنرال مايكل مينيهان المنتمي إلى سلاح الجوّ، في مذكّرة داخليّة أكّد البنتاغون صحّتها لوكالة فرانس برس، أمس الجمعة، أنه "آمل بأن أكون مخطئًا. حدسي يخبرني أنّنا سنُقاتل في عام 2025".

وقال هذا العسكري إنّ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "لديه في الوقت نفسه فريقٌ ودافع وفرصة في العام 2025"، مؤكّدًا أنّ الانتخابات التايوانية للعام 2024 ستمنح الزعيم الصيني "سببًا" للتحرّك.

واعتبر أنّ السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض والمقرّر إجراؤه في العام نفسه، سيوفّر أيضًا للصين فرصة وجود "أميركا مشتّتة".

ويدعو الجنرال الأميركي في هذه المذكّرة قوّاته إلى التدرّب على القتال، خصوصًا من خلال التوجّه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محدّدة ونحو "الرأس".

وأجرت الصين في آب/ أغسطس مناورات عسكريّة كبيرة حول تايوان، في استعراض غير مسبوق للقوّة، ردًّا على زيارة للجزيرة أجرتها رئيسة مجلس النوّاب الأميركي، نانسي بيلوسي، آنذاك.

وتعتبر الصين أنّ الجزيرة البالغ عدد سكّانها 24 مليون نسمة، هي إحدى مناطقها التي فشلت في إعادة توحيدها مع بقيّة أراضيها منذ نهاية الحرب الأهليّة الصينيّة في العام 1949.

وهي تنظر باستياء إلى التقارب خلال السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانيّة والولايات المتحدة التي تقدّم للجزيرة دعمًا عسكريًّا في مواجهة بكين.

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#أميركا
#الصين
#تايوان
#حروب
#البنتاغون
#مايكل مينيهان

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