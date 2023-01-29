عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران تلقت رسائل من دول مشاركة في المفاوضات النووية

تاريخ النشر: 29/01/2023 - 20:02

إيران تلقت رسائل من دول مشاركة في المفاوضات النووية
(Getty Images)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

تلقت إيران عبر قطر رسائل من دول مشاركة في مفاوضات الملف النووي المتوقفة، وفق ما أعلن وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أثناء استقباله نظيره القطري في طهران.

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري إنه "تسلمنا عبر وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسائل من جانب أطراف الاتفاق النووي".

ولم يورد المسؤول الإيراني أي تفاصيل عن مضمون الرسائل، لكنه رحب بالجهود التي تبذلها الدوحة لإحياء المفاوضات النووية المتوقفة منذ أشهر.

وأضاف الوزير الإيراني أنه "تحاول قطر إعادة جميع الأطراف في الاتفاق النووي إلى التزاماتها".

وبدأت إيران والقوى الكبرى محادثات في نيسان/ أبريل 2021 في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018. لكن النقاشات لم تحرز أي تقدم ملموس.

ويضمن الاتفاق الطابع المدني للبرنامج النووي لإيران المتهمة من الغرب بالسعي لتطوير سلاح ذري رغم نفيها ذلك.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أنه يعتزم زيارة إيران في شباط/ فبراير المقبل، لإجراء مباحثات "أساسية" تهدف إلى حمل طهران على استئناف التعاون حول أنشطته النووية.

وتعرض موقع عسكري في وسط إيران لهجوم بطائرات مسيّرة ليل السبت - الأحد يشبه العمليات السرية التي استهدفت منشآت نووية في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/ سبتمبر الماضي، شجب أمير عبد اللهيان مجددا "الدور غير البناء" للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - في "أعمال الشغب".

بودكاست عرب 48

#إيران
#حسين أمير عبد اللهيان
#طهران
#الاتفاق النووي

حوارات

حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية
حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية

2023-01-28

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تونس: نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات لم تتجاوز 11%
تونس: نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات لم تتجاوز 11%

2023-01-29

إردوغان يدعو لمحادثات بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري
إردوغان يدعو لمحادثات بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري

2023-01-29

أزمة الطاقة العالميّة: عاصفة في طور التكوين؟ (2/5)
أزمة الطاقة العالميّة: عاصفة في طور التكوين؟ (2/5)

2023-01-29

الأكثر قراءة

شهيد و7 قتلى في عملية إطلاق نار بمستوطنة في القدس المحتلة

شهيد و7 قتلى في عملية إطلاق نار بمستوطنة في القدس المحتلة

2023-01-28
الاحتلال يزعم وقوع عملية إطلاق نار على مطعم جنوب أريحا

الاحتلال يزعم وقوع عملية إطلاق نار على مطعم جنوب أريحا

2023-01-28
عملية القدس: اعتقال 42 قريبا للشهيد علقم.. والشرطة ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى

عملية القدس: اعتقال 42 قريبا للشهيد علقم.. والشرطة ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى

2023-01-28
حالة الطقس: أجواء باردة تستبق هطول الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة تستبق هطول الأمطار

2023-01-28
قلق أممي وأميركي من التصعيد إثر عدوان الاحتلال على جنين

قلق أممي وأميركي من التصعيد إثر عدوان الاحتلال على جنين

2023-01-28