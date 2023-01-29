إيران تلقت رسائل من دول مشاركة في المفاوضات النووية

تلقت إيران عبر قطر رسائل من دول مشاركة في مفاوضات الملف النووي المتوقفة، وفق ما أعلن وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أثناء استقباله نظيره القطري في طهران.

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري إنه "تسلمنا عبر وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسائل من جانب أطراف الاتفاق النووي".

ولم يورد المسؤول الإيراني أي تفاصيل عن مضمون الرسائل، لكنه رحب بالجهود التي تبذلها الدوحة لإحياء المفاوضات النووية المتوقفة منذ أشهر.

وأضاف الوزير الإيراني أنه "تحاول قطر إعادة جميع الأطراف في الاتفاق النووي إلى التزاماتها".

التقيت بسعادة الدكتور @Amirabdolahian، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في #طهران اليوم، حيث ناقشنا سبل تطوير العلاقات الثنائية، وآخر مستجدات ملف الاتفاق النووي. تتطلع دولة #قطر للعمل على تعزيز الجهود المشتركة التي تترك أثراً إيجابياً على المجتمع والمنطقة. pic.twitter.com/ToA6cQMPGC — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 29, 2023

وبدأت إيران والقوى الكبرى محادثات في نيسان/ أبريل 2021 في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018. لكن النقاشات لم تحرز أي تقدم ملموس.

ويضمن الاتفاق الطابع المدني للبرنامج النووي لإيران المتهمة من الغرب بالسعي لتطوير سلاح ذري رغم نفيها ذلك.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أنه يعتزم زيارة إيران في شباط/ فبراير المقبل، لإجراء مباحثات "أساسية" تهدف إلى حمل طهران على استئناف التعاون حول أنشطته النووية.

وتعرض موقع عسكري في وسط إيران لهجوم بطائرات مسيّرة ليل السبت - الأحد يشبه العمليات السرية التي استهدفت منشآت نووية في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/ سبتمبر الماضي، شجب أمير عبد اللهيان مجددا "الدور غير البناء" للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - في "أعمال الشغب".