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قتلى وجرحى جراء زلزال ضرب إيران

تاريخ النشر: 29/01/2023 - 05:29

قتلى وجرحى جراء زلزال ضرب إيران
أرشيفية (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

قُتل شخصان على الأقلّ وأصيب مئات آخرون جرّاء زلزال بقوّة 5,9 درجات ضرب، مساء أمس السبت، شمال غرب إيران بالقرب من الحدود مع تركيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الإيرانيّة (إرنا).

وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أنّ الزلزال ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربيّة الإيرانيّة (شمال غرب) الساعة 21,44 (18,14 بتوقيت غرينتش).

ونقلت (إرنا) عن محافظ أذربيجان الغربيّة، محمد صادق معتمديان، قوله إنّ "هذا الزلزال تسبّب حتّى الآن في إصابة 580 شخصًا ومقتل اثنين" آخرين.

وأضاف أن "وزير الداخليّة ورئيس جمعيّة الهلال الأحمر في طريقهما إلى خوي".

تقع إيران فوق الكثير من الصفائح التكتونيّة الرئيسيّة وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرّر.

في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، ضرب زلزال بقوّة 5,8 درجات بالقرب من خوي مسفرًا عن مئات الجرحى.

وفي شباط/ فبراير 2020، قُتل تسعة أشخاص إثر زلزال بقوّة 5,7 درجات هزّ قرية حبش عليا في غرب البلاد على الحدود مع تركيا. لكنّ الزلزال الأكثر دمويّة في تاريخ إيران الحديث وقع عام 1990 وبلغت قوّته 7,4 درجات وقد أودى بحياة 40 ألف شخص في شمال البلاد وأدّى إلى إصابة 30 ألف شخص وتشريد نصف مليون آخرين.

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#إيران
#زلازل
#كوارث طبيعية
#طهران
#مدينة خوي

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