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بايدن: الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"

تاريخ النشر: 30/01/2023 - 23:41

بايدن: الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"
(Getty Images)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الإثنين، إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا مقاتلات "إف 16"، لمساعدتها في التصدي للحرب مع روسيا.

وردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن "كلا".

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنّ تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدّي للغزو الروسي "ليس أمرًا مستبعدًا"، محذّرًا في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.

وفي أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، قال الرئيس الفرنسي ردًّا على سؤال بشأن إمكان تزويد كييف طائرات مقاتلة "لا شيء مستبعدًا من حيث المبدأ".

لكنّ ماكرون شدّد على أن هناك "معايير" لاتّخاذ أيّ قرار بهذا الشأن هي أن يكون هناك "طلب" بهذا المعنى قد "صاغته" أوكرانيا، وألا يكون هذا الأمر "تصعيديًا" وأن "لا يطال الأراضي الروسية بل أن يساعد جهود مقاومة" الغزو، وأن "لا يضعف قدرة الجيش الفرنسي".

وأضاف "من حيث المبدأ، لا شيء مستبعدًا"، مشددًا على أن الأوكرانيين "لا يطلبون ذلك اليوم". وأوضح الرئيس الفرنسي أنه "في ضوء هذه المعايير الثلاثة، سنواصل، على أساس كل حالة على حدة، النظر" في شحنات الأعتدة العسكرية إلى كييف، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تنطبق أيضًا على مسألة تزويد أوكرانيا دبابات لوكلير الفرنسية.

ولفت ماكرون إلى أن بلاده ستدرس الطلبات الرسمية التي تتلقّاها من أوكرانيا وليس ما يتمّ تداوله في الإعلام، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، سيزور باريس الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي، سيباستيان لوكورنو.

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#الرئيس الأميركي
#جو بايدن
#أوكرانيا
#روسيا

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