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بوتين وبن سلمان يبحثان سبُل "ضمان استقرار سوق النفط"

تاريخ النشر: 30/01/2023 - 18:04

بوتين وبن سلمان يبحثان سبُل "ضمان استقرار سوق النفط"
خلال اجتماع روسيّ سعوديّ سابق (Getty Images)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، سبُل ضمان استقرار سوق النفط العالمي، في إطار عمل منظمة "أوبك+".

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان، أن الجانبين بحثا هاتفيا "مسألة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة".

كما بحثا "التعاون في إطار (أوبك+) لضمان استقرار سوق النفط العالمية"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وتأتي هذه المباحثات بينما تدخل العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، مرحلة جديدة واعتبارا من 5 شباط/ فبراير المقبل، تتمثل بحظر واردات المشتقات المنقولة بحرا إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وقد يدفع هذا القرار روسيا إلى تقليص الإنتاج لمواءمة الطلب الفعلي بالإنتاج، بينما تبحث دول التكتل عن أسواق أخرى لتلبية حاجتها من الوقود.

وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم -بالوضع الطبيعي- وتنتج 11 مليون برميل يوميا، وتصدر قرابة 5 ملايين برميل خام يوميا، ونحو 3 ملايين برميل من المشتقات يوميا.

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#خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما
#وفق بيان للكرملين
#النفط الروسي
#أوروبا
#روسيا
#السعودية

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