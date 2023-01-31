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الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات لمواجهة التهديدات النووية

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 05:01

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات لمواجهة التهديدات النووية
لويد أوستن (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات نظرية لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية.

وقال أوستن في مقال بعنوان "التحالف يقف على أهبة الاستعداد" نشرته وكالة يونهاب للأنباء إن واشنطن وسيول ستجريان تدريبات نظرية حيث تتم مناقشة "سيناريوهات معقدة تركز على التهديدات النووية في شبه الجزيرة الكورية".

ويزور أوستن سيول للمرة الثالثة بصفته وزيرا للدفاع، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب والرئيس يون سوك يول.

وتهدف الزيارة إلى تعميق التعاون بين البلدين ومناقشة التحديات الأمنية، بالإضافة إلى إعادة التأكيد للخصوم "أنهم إذا تحدوا أحدنا، فإنهم بالتالي يتحدون التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا ككل".

وتصاعد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد العام الماضي بعدما أجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية في خرق للعقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي متطور عابر للقارات.

كما دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مؤخرا إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بيونغ يانغ النووية، معلنا العام الماضي أن "لا رجوع" عن كون بلاده قوة نووية.

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#الولايات المتحدة
#كوريا الجنوبية
#التهديدات النووية
#لويد أوستن
#لي جونغ سوب
#كوريا الشمالية
#يون سوك يول

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