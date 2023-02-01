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بيرو: استمرار الاحتجاجات والبرلمان يرفض تقريب موعد الانتخابات

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 08:07

بيرو: استمرار الاحتجاجات والبرلمان يرفض تقريب موعد الانتخابات
احتشد رجال الشرطة بأعداد كبيرة لإبعاد المتظاهرين عن مطار العاصمة (Getty Images)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أخفق البرلمان البيروفي، مساء الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق حول خطة لتقريب موعد الانتخابات الرئاسية من أجل وضع حد للاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أسابيع.

وتجمع متظاهرون في وسط العاصمة ليما على مسافة قريبة من مقر البرلمان وهتف بعضهم "دينا استقيلي الآن".

وتم تأجيل النقاش إلى، اليوم الأربعاء، بعد رفض النواب الجمعة والإثنين على التوالي اقتراح الرئيسة دينا بولوارتي، إجراء الانتخابات هذا العام بدلا من العام المقبل.

ولم يتمكن برلمان بيرو في التوصل إلى اتفاق حول خطة لتقريب موعد الانتخابات، من أجل وضع حد للاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع في البلاد.

والشهر الماضي أقر البرلمان تقريب الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2026 إلى نيسان/أبريل 2024، لكن استمرار التظاهرات دفع الرئيسة دينا بولوارتي، إلى اقتراح إجراء الانتخابات هذا العام.

وأعلن الحساب الرسمي للبرلمان على تويتر مساء الثلاثاء أن "الجلسة العامة علقت وستستأنف صباح اليوم الأربعاء.

وفي الوقت الذي كان فيه النواب يناقشون تقريب موعد الانتخابات، تجمع المتظاهرون في وسط العاصمة ليما على مسافة قريبة من مقر البرلمان وهتف بعضهم "دينا استقيلي الآن".

واحتشد رجال الشرطة بأعداد كبيرة لإبعاد المتظاهرين عن مطار العاصمة.

واندلعت الاحتجاجات في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2022، إثر إقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، وتوقيفه بعد اتهامه بمحاولة انقلاب لأنه أراد حل البرلمان الذي كان يستعد لإقالته من منصبه.

وتعكس الأزمة الفجوة العميقة بين العاصمة والمقاطعات الفقيرة التي كانت تدعم الرئيس كاستيو، وترى انتخابه بمثابة انتقام لما يشعرون به من احتقار من جانب ليما.

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#بيرو
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#احتجاجات
#البرلمان
#دينا بولوارتي
#انتخابات

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