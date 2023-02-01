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واشنطن تستهدف شبكة عالمية للتهرب من العقوبات تدعم روسيا

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 19:30

واشنطن تستهدف شبكة عالمية للتهرب من العقوبات تدعم روسيا
(Getty Images)
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: محمود مجادلة

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عقوبات على 22 فردا وكيانا في دول متعددة تتهمهم واشنطن بأنهم على صلة بشبكة عالمية للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الخطوة، التي تأتي مع تطلع واشنطن لزيادة الضغوط على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، جزء من جهود أميركية ضد التهرب من العقوبات على مستوى العالم، والحد من حصول روسيا على الإيرادات التي تحتاج إليها من أجل الحرب.

واستهدف الإجراء الأميركي شبكة للتهرب من العقوبات قالت وزارة الخزانة إنها بقيادة روسيا وتاجر السلاح، إيجور زيمنكوف، الذي يتخذ من قبرص مقرا له، واستهدفته العقوبات اليوم الأربعاء، هو وابنه جوناتان.

وقالت الوزارة إن الشبكة تجري مشروعات متعلقة بقدرات روسيا الدفاعية، بما في ذلك إمدادات الأجهزة التكنولوجية المتطورة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وتتهم واشنطن أعضاء في الشبكة أيضا بدعم كيانات دفاعية روسية مملوكة للدولة وفُرضت عليها عقوبات.

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