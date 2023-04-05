زيلينسكي يصل بولندا ومساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

يلتقي زيلينسكي نظيره البولندي أندريه دودا، لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني والاقتصادي والزراعي، بما في ذلك تلك المتعلقة بنقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا.

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى بولندا، في زيارة رسمية إلى وارسو، هي الأولى منذ بدء الحرب الروسية ضد بلاده، في وقت أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,6 مليار دولار، تشمل ذخائر لراجمات الصواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية وأسلحة صغيرة.

ويلتقي زيلينسكي نظيره البولندي أندريه دودا ورئيس الحكومة ماتيوش مورافيتسكي ومسؤولين آخرين، للبحث في شؤون "الأمن والعلاقات الدولية والاقتصادية لكن أيضا مسائل تاريخية" حساسة بين البلدين.

وتعد بولندا المجاورة لأوكرانيا بين الدول الأكثر انخراطا في مساعدة كييف منذ الغزو الروسي الذي بدأ في شباط/فبراير 2022 ،وتستخدم خصوصا منصة لوجستية لتسليم المساعدات العسكرية والإنسانية.

وأعلنت وارسو عن تسليم أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بها أوكرانيا.

وكان الرئيس البولندي أعلن في منتصف آذار/مارس، أن وارسو تنوي إرسال أربع طائرات إلى أوكرانيا، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ مثل هذا القرار.

سلمت بولندا أيضا اوكرانيا 14 دبابة "Leopard 2A4" في شباط/فبراير-آذار/مارس.

وعند بدء الغزو الروسي، استقبل البولنديون لاجئين أوكرانيين بأعداد كبيرة.

مساعدات أميركية عسكرية جديدة لأوكرانيا

يأتي ذلك، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,6 مليار دولار، تشمل ذخائر لراجمات الصواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية وأسلحة صغيرة.

وأكد البنتاغون في بيان أن "الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالقدرات لتلبية احتياجاتها الميدانية الفورية، ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل".

وتشمل حزمة المساعدات أيضا ذخائر لمنظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ناسامس"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع تستخدمها مركبات المشاة القتالية برادلي التي وعدت واشنطن سابقا كييف تزويدها بها.

كما تضم الحزمة قذائف من عيار 120 ملم التي قال مسؤول أميركي رفيع في البنتاغون للصحافيين "إنها ستدعم كتائب الدبابات المدرعة التي تم تشكيلها حديثا في أوكرانيا، وكذلك دبابات أبرامز التي التزمت الولايات المتحدة تقديمها".

من المتوقع أن يتم تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا بحلول خريف هذا العام، في حين أن كييف تسلمت الدبابات الغربية الثقيلة الأخرى مثل تشالنجر البريطانية وليوبارد الألمانية.

ويأتي تمويل معظم المساعدة العسكرية، أي نحو 2,1 مليار دولار، من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، وتستخدم لشراء المعدات من وزارة الدفاع.

أما بالنسبة إلى الـ 500 مليون دولار المتبقية فيتم سحبها من مخزونات الأسلحة الأميركية، ما يعني أنها ستصل إلى ساحة المعركة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المسؤول الأميركي الرفيع أن "الحرب في مرحلة مهمة. القتال مستمر في الشرق، لكن لم تحدث تحولات مهمة في السيطرة على الأراضي في الآونة الأخيرة. الجبهات الأمامية ثابتة نسبيا".

وتابع: "ينصب تركيزنا على دعم الأوكرانيين لتغيير ديناميتهم على الأرض. نريد مساعدة أوكرانيا على التقدم والاحتفاظ بمواقعها ونتوقع هجوما مضادا أوكرانيا"، في إشارة إلى هجوم محتمل للقوات الأوكرانية الربيع المقبل.