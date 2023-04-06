مظاهرات في مدن تركية تنديدا باقتحام الأقصى

انطلقت مظاهرات في تركيا، الليلة الماضية، احتجاجا على اقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

شهدت مدن تركية، الليلة الماضية، مظاهرات احتجاجا على اقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وشهدت مدينة إسطنبول، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية دعت لها عدة جمعيات تركية، للتنديد باقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه.

وتجمع المشاركون في الوقفة أمام مبنى القنصلية العامة لإسرائيل بإسطنبول، وسط تكبيرات وشعارات تحيي الفصائل والشعب الفلسطيني وتندد بإسرائيل.

وخرجت مظاهرات في مدن ديار بكر، وبينغول، وباطمان جنوب شرقي البلاد، وأسكي شهير في شمالها الغربي. وفي ولاية ديار بكر، خرج المتظاهرون في احتجاج أمام المسجد الكبير بدعوة من هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH".

وبدوره، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقف الهجمات "الدنيئة" للقوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، و"في أسرع وقت". جاء ذلك في كلمة، مساء أمس الأربعاء، عقب مأدبة إفطار مع متقاعدين أتراك بالعاصمة أنقرة.