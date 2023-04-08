أوغلو: تبادل السفراء لن يكون على حساب فلسطين

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، البلدان الإسلامية إلى وحدة الصف لمنع شن إسرائيل اعتداءاتها ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، البلدان الإسلامية إلى وحدة الصف لمنع شن إسرائيل اعتداءاتها ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وأوضح في كلمة له، أمس الجمعة، بولاية أسكي شهير شمال غربي البلاد، أنه "أكد لمحاوريه الإسرائيليين سابقًا أن تبادل السفراء بين أنقرة وتل أبيب والحوار بين الطرفين لن يكون على حساب قضية القدس وفلسطين بأي شكل من الأشكال".

ونقلت "الأناضول" عنه قوله إن "اتخاذ الدول الإسلامية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي قرارات تصب في حماية الفلسطينيين والمسجد الأقصى في قمم سابقة خلال رئاسة تركيا للمنظمة، ليس مسؤولية تركيا فحسب، بل جميع الدول الإسلامية".

وأضاف: "لذا فإننا نوجه مرة أخرى من هذا المنبر دعوتنا إلى البلدان الإسلامية، تعالوا لنتخذ خطوات جميعا بشكل حازم أكثر، ونمنع مثل هذه الاعتداءات على إخواننا".

يشار إلى أن مدن تركية عديدة كانت شهدت في اليومين الماضيين، مظاهرات احتجاجًا على اقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وفي إسطنبول تجمع المشاركون، مساء الأربعاء الماضي، في وقفة أمام مبنى القنصلية العامة لإسرائيل، وسط تكبيرات وشعارات تحيي الفصائل والشعب الفلسطيني وتندد بإسرائيل.

وخرجت مظاهرات في مدن ديار بكر، وبينغول، وباطمان جنوب شرقي البلاد، وأسكي شهير في شمالها الغربي. وفي ولاية ديار بكر، خرج المتظاهرون في احتجاج أمام المسجد الكبير بدعوة من هيئة الإغاثة الإنسانية.