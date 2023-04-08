الولايات المتحدة: دعوات لمسيرات نصرة لفلسطين

شهدت العاصمة البريطانية، الجمعة، مظاهرة ووقفة أمام السفارة الإسرائيلية بمشاركة المئات احتجاجًا على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين بداخله

دعت مؤسسات فلسطينية ومنظمات حقوقية، أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في تظاهرات ستنظم خلال عطلة نهاية الأسبوع، (الأحد) في عدة مدن رئيسية.

وأفادت مصادر محلية بأن التظاهرات ستشمل شيكاغو، وبوسطن، ودالاس، وفي ميدان "تايمز سكوير الشهير" بمدينة نيويورك، وذلك "لإعلاء الصوت حول ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم إسرائيلية متصاعدة، وتحديدًا، ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات".

وطالبت "بـالعمل لأجل أوسع مشاركة شعبية للضغط على الحكومة الأميركية".

وفي السياق، شهدت العاصمة البريطانية، أمس الجمعة، مظاهرة بمشاركة المئات، احتجاجًا على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين بداخله.

وتجمع المشاركون بالتظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن، تلبية لدعوة حملة "التضامن مع فلسطين" ومنظمة "أصدقاء المسجد الأقصى"، ورفعوا شعارات مؤيدة ومناصرة للحقوق الفلسطينية، ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.