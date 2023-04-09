تزايد عدد النمور بالهند وسكان أصليون يطالبون بحقهم في أراض

يحتج عدد من السكان الأصليين على عمليات الإخلاء الخاصة بهم، في وقت ازداد عدد النمور إلى أكثر من 3 آلاف منذ أن بدأ برنامج الحفظ الرائد قبل 50 عاما بعد مخاوف من تضاؤل أعداد القطط الكبيرة.

وسط تصفيق شديد، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أن عدد النمور في البلاد نما بشكل مطرد إلى أكثر من 3 آلاف منذ أن بدأ برنامج الحفظ الرائد قبل 50 عاما بعد مخاوف من تضاؤل أعداد القطط الكبيرة.

وتزعم مجموعات من السكان الأصليين أنهم طردوا من أراضي أجدادهم لإنقاذ القطط الكبيرة.

وفاز برنامج الحفظ الرائد "بروجيكت تايغر"، بجوائز عالمية لدوره في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض.

وفي الوقت ذاته، تحتج مجموعات السكان الأصليين على عمليات الإخلاء الخاصة بهم وتطالب بإبداء رأيها في كيفية حماية أراضي الأجداد واستخدامها.