ترامب: أكبر مشكلة في العالم هي "السباق النووي" وليس الاحتباس الحراري

ترامب: "لا أحد يتحدث عن الاحترار النووي.. أكبر مشكلة نواجهها في العالم بأسره، المشكلة ليست ظاهرة الاحتباس الحراري وإنما السباق النووي".

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إن أكبر مشكلة في العالم هي "السباق النووي" وليس الاحتباس الحراري.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، بثت مساء الثلاثاء "لا أحد يتحدث عن الاحترار النووي.. أكبر مشكلة نواجهها في العالم بأسره". وأردف: "المشكلة ليست ظاهرة الاحتباس الحراري وإنما السباق النووي".

كما أعرب الرئيس الأميركي السابق عن قلقه إزاء قدرة الأسلحة النووية الروسية وتأثيرها على أوكرانيا.

واتهم دونالد ترامب إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، بإضعاف زعامة الولايات المتحدة بشكل كبير على الساحة الدولية، إلى درجة فقدانها دعم حلفائها التقليديين.

وأضاف "لدينا هذا العالم المجنون الذي ينفجر في كل مكان، والولايات المتحدة ليس لها رأي على الإطلاق". وتابع "قلت لنفسي ‘حسنًا! فرنسا ذاهبة إلى الصين الآن!‘".

وأعلنت روسيا أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ بالستي "متقدم" عابر للقارات، بعد أسابيع على تعليق مشاركتها في آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "طاقما قتاليا أطلق بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات (آي سي بي إم) من نظام صاروخي أرضي متحرك"، من موقع التجارب في كابوستين يار، الثلاثاء.

وعلى عكس ذلك، كانت قد قررت ألمانيا التخلي عن النووي رغم الأزمة في هذا المجال، إذ توقف، السبت، آخر ثلاثة مفاعلات، معولة على انجاح انتقالها البيئي من دون الاعتماد على الطاقة الذرية.