الهند: وفاة 27 شخصًا جراء تناولهم للكحول المغشوش

يُحظر بيع الكحول واستهلاكه في أجزاء عدة من الهند، ما يعزز السوق السوداء القوية، ويتسبب أحياناً في وفيات بسبب الكحول المغشوش الذي يودي بحياة المئات سنوياً.

أعلنت السلطات الهندية الثلاثاء أن 27 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد تناول مشروب كحولي مغشوش في ولاية بيهار (شرق الهند)، حيث يُحظر تناول المشروبات الكحولية.

وبحسب مسؤول الشرطة جيتندر كومار، فقد تم تسجيل 27 حالة وفاة منذ السبت.

ويُحظر بيع الكحول واستهلاكه في أجزاء عدة من الهند، ما يعزز السوق السوداء القوية، ويتسبب أحياناً في وفيات بسبب الكحول المغشوش الذي يودي بحياة المئات سنوياً.

وأظهرت بيانات أولى من التحقيق أن المشروب يحتوي على الميثانول. وقبضت الشرطة على 174 شخصاً في الأيام الثلاثة الماضية بتهمة تصنيع وبيع وتوريد الخمور على نحو غير قانوني.

وتبذل السلطات المحلية جهوداً كبيرة لقمع السوق السوداء، باستخدام مسيّرات وطوافات وقوارب سريعة. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي في الولاية عينها، توفي 37 شخصاً بسبب التسمم جراء تناول كحول مصنوع يدوياً.

وأشار كومار إلى أن معظم الضحايا يتحدرون من بيئات فقيرة، واعتادوا على شرب أنواع من الكحول محلية الصنع تباع بسعر رخيص وتُعرف باسم "ديسي دارو".

كما صادرت وأتلفت أكثر من 900 ليتر من الكحول المغشوشة في أثناء تفتيشها. وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن المشروب تسبب في وفاة 40 شخص.