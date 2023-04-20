البحرية الإيرانية ترغم غواصة أميركية بالخليج على تغيير مسارها

قائد سلاح البحرية الإيراني يقول إن غواصة إيرانية رصدت الغواصة النووية الأميركية "فلوريدا" لدى دخولها مضيق هرمز، ووجهت إنذارا لها بعدما دخلت المياه الإقليمية الإيرانية وأرغمتها على الملاحة فوق سطح الماء

قال قائد سلاح البحرية الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، للتلفزيون الرسمي اليوم، الخميس، إن الأسطول الإيراني أرغم غواصة نووية أميركية على الملاحة فوق سطحِ الماء، بعد دخولها من مضيق هرمز إلى مياه الخليج.

وأضاف أن غواصة فاتح الإيرانية وجهت تحذيرا للغواصة النووية الأميركية "فلوريدا" أثناء عبورها مضيق هرمز، ومحاولتها المرور تحت الماء دون أن يرصدها أحد، وأرغمتها على تغيير مسارها.

وتابع إيراني أنه "سنرفع دعوى للأوساط الدولية عن هذا العمل الخطير للغواصة الاميركية وعلى واشنطن الرد على ذلك"، أن الغواصة الأميركية "دخلت أيضاً مياهنا الإقليمية ولكنها صححت مسارها بعدما تلقت إنذاراً".

وكانت البحرية الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن الغواصة "فلوريدا"، التي تعمل بالطاقة النووية والمزودة بصواريخ موجهة، تعمل في الشرق الأوسط دعماً للأسطول الخامس الأميركي، الذي يتخذ من البحرين مقراً له.

وقال المتحدث باسم البحرية، تيموثي هوكينز، في بيان سابق إن الغواصة "فلوريدا" دخلت المنطقة اليوم الخميس، وبدأت بعبور قناة السويس. وأضاف "أنها قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك، وأُرسِلت إلى الأسطول الخامس للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".