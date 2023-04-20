واشنطن: نطمح لعلاقات اقتصاديّة "بنّاءة وعادلة" مع الصين

أوضح بيان مقتضب نشرته وزارة الخزانة الأمريكية أن "الأولويات الاقتصادية لإدارة (الرئيس جو) بايدن بشأن الصين تشمل تأمين مصالح الأمن القومي لواشنطن، وتعزيز المنافسة الصحية والتعاون في القضايا العالمية، مثل تغير المناخ، وتخفيف عبء الديون، واستقرار الاقتصاد الكلي".

ذكرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الخميس، أن بلادها تسعى لإقامة علاقات اقتصادية "بناءة وعادلة" مع الصين، مع الحفاظ على مصالحها الحيوية.

وأوضحت يلين في بيان مقتضب نشرته وزارة الخزانة الأميركية أن "الأولويات الاقتصادية لإدارة (الرئيس جو) بايدن بشأن الصين تشمل تأمين مصالح الأمن القومي لواشنطن، وتعزيز المنافسة الصحية والتعاون في القضايا العالمية، مثل تغير المناخ، وتخفيف عبء الديون، واستقرار الاقتصاد الكلي".

وأضافت: "لن نتردد في الدفاع عن مصالحنا الحيوية"، مشيرة أن واشنطن تتطلع لعلاقات اقتصادية "بناءة وعادلة" مع الصين، حسبما ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الأميركية.

وأوضحت الوزيرة أن إدارة بايدن لا تسعى لسياسة "الرابح يستحوذ على كل شيء"، لكنها "تؤمن بتنافس اقتصادي صحي بظل قواعد عادلة تصب بمصلحة البلدين".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الصيني على تصريحات الوزيرة الأميركية.

وتأتي تصريحات يلين تزامنا مع لقاء رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، ليو جيان تشاو، في بكين، مع السفير الأميركي لدى الصين نيكولاس بيرنز، وفق هيئة الإذاعة العامة الصينية "CGTN".