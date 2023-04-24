روسيا تصد هجوما لمسيرات بالقرم وتهدد بإلغاء اتفاق الحبوب

جددت موسكو تهديداتها لمجموعة السبع بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا، إذا تم حظر الصادرات الروسية.

صدت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، هجوما لمسيرات بحرية كان يستهدف ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، فيما هددت موسكو مجددا بإلغاء اتفاق الحبوب، إذا حظرت مجموعة السبع الصادرات الروسية.

وقال الحاكم المحلي للمدينة المعين من قبل موسكو ميخائيل رازفوجاييف "تمّ صد محاولة هجوم على سيباستوبول اعتبارا من الساعة 3:30 صباحا"، حيث مقر أسطول البحر الأسود، من دون وقوع أضرار أو إصابات.

وأضاف عبر تطبيق تلغرام "تم تدمير مسيرة من قبل القوات المولجة الدفاع عن الميناء، في حين "انفجرت المسيرة الثانية من تلقاء نفسها"، مشيرا إلى أن هذا التصدي وقع خارج المنشأة التي لم تتعرض أي أجزاء من "بنيتها التحتية" لأضرار جراء ذلك.

والمسيرات البحرية، هي معدات تعمل على سطح الماء ويتم تشغيلها عن بعد.

وأكد رازفوجاييف أن "الهدوء يسود في المدينة حاليا. كل القوات والأجهزة هي في حال جاهزية للقتال" بحال الحاجة.

وسيفاستوبول، هي مقر أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية. وتعرض الميناء الواقع في القرم التي ضمّتها موسكو من كييف في العام 2014، لسلسلة هجمات منذ بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، استخدمت فيها مسيّرات جوية وبحرية.

وفي منتصف نيسان/أبريل، أعلنت السلطات الروسية إلغاء احتفالات الأول من أيار/مايو والتاسع منه (تاريخ انتهاء الحرب العالمية الثانية في روسيا)، في القرم لأسباب "أمنية".

يأتي ذلك، فيما جددت موسكو تهديداتها لمجموعة السبع بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا، إذا تم حظر الصادرات الروسية.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء اتفاق الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه في 18 مايو/أيار.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية، أن مجموعة دول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا. وهددت روسيا مرارا بإلغاء مشاركتها في اتفاق الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه في 18 مايو/أيار.

وقال ميدفيديف في منشور على قناته على تطبيق تيليغرام "فكرة الحمقى في مجموعة السبع حول حظر كامل للصادرات إلى بلادنا بشكل تلقائي فكرة جميلة لأنها تتضمن حظرا مماثلا على الصادرات من بلادنا، بما في ذلك فئات سلع أشد حساسية لمجموعة السبع". وأضاف "في هذه الحالة، سينتهي اتفاق الحبوب وأشياء كثيرة أخرى هم بحاجة لها".