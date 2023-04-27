قالت البحرية الأميركية، اليوم الخميس، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان بينما كانت تبحر في المياه الدولية.

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني، احتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عُمان بينما كانت تبحر في المياه الدولية، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها، فيما أعلن الجيش الإيراني أن ناقلة النفط تنقل حمولة أميركية وتم إيقافها عبر إنزال جوي على متنها.

وقال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية ومقرّه البحرين، في بيان، إن "الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط ‘أدفانتج سويت‘ (Advantage Sweet) التي ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان".

وأضاف أن "على الحكومة الإيرانية أن تفرج فورًا" عنها. وقال الأسطول الخامس الأميركي، على تويتر "أطلقت ناقلة النفط نداء استغاثة خلال احتجازها"، مشددا على أنه "يراقب الوضع".

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الاصطناعية للسفينة من موقع "مارين ترافيك دوت كوم" أنها تتواجد في خليج عُمان شمال العاصمة العمانية مسقط، بعد ظهر اليوم، الخميس.

وكانت ناقلة النفط قد وصلت إلى مكانها للتو قادمة من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها هيوستن في تكساس.

واعتبر الأسطول الخامس الأميركي أن "سلوك إيران يتعارض مع القانون الدولي ويزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين. وينبغي على إيران الإفراج عن ناقلة النفط على الفور".

واعتبر أن "المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن والتدخل في حقوق الملاحة في المياه الإقليمية تشكل تهديدًا للأمن البحري والاقتصاد العالمي".

ولم تحدّد البحرية الأميركية هوية مالك السفينة ولا وجهتها.

وقالت البحرية الأميركية إنه "في العامين الماضيين، احتجزت إيران بشكل غير قانوني ما لا يقلّ عن خمس سفن تجارية تبحر في الشرق الأوسط".

إيران: الناقلة اصطدمت بقارب إيراني

من جانبه، قال الجيش الإيراني، في بيان أوردته وسائل إعلام رسمية، أنه احتجز ناقلة النفط بعد اصطدامها بقارب إيراني مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطاقم.

وشدد الجيش الإيراني على أن الناقلة تنقل حمولة أميركية رغم رفعها علم جزر مارشال، مشيرا إلى أنه "تم إيقافها عبر إنزال جوي على متنها".

وجاء في بيان الجيش الإيراني أن "القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في الخليج بعد اصطدامها بقارب إيراني في خليج عمان ومحاولة الفرار".

وأضاف "فُقد اثنان من طاقم القارب وأصيب آخرون بجروح نتيجة اصطدام الناقلة بالقارب".

وعملية استيلاء إيران على الناقلة، اليوم، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الخطف والتفجير التي استهدفت منطقة يوجد بها مضيق هرمز الذي تمر عبره خمس تجارة النفط عالميا.

واتهمت البحرية الأميركية إيران بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات بالألغام البحرية على السفن.

وفي أيلول/ سبتمبر 2022، احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة.

ودمرت ألغام بحرية إيرانية ناقلات في عام 2019، وكذلك المسؤولية عن هجوم بطائرة مُسيّرة استهدف ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل أودى بحياة اثنين من طاقم أوروبي في عام 2021.

وتنفي طهران تنفيذ هذه الهجمات، لكن حرب ظل أوسع بين إيران والغرب اندلعت في المياه المضطربة بالمنطقة. وكانت عمليات الاستيلاء على الناقلات جزءا من هذه الحرب منذ عام 2019.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أعلن الحرس الثوري الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد للجمهورية الإسلامية، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة.

ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة إلى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها إلى مياهها الإقليمية.

وفي تمّوز/ يوليو 2019، احتجز الحرس الثوري ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم تفرج السلطات الإيرانية عن السفينة إلا بعد شهرين.

وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، وإعادة فرضها عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.