اليابان تسعى إلى زيادة نسبة تمثيل النساء في المناصب القياديّة في الشركات الكبرى

تعاني اليابان من تفاوتات كبيرة بين الرجال والنساء وتحديدًا في المجال السياسيّ والمناصب التنفيذيّة في الشركات، بالإضافة إلى تسجيل تفاوت كبير في الأجور بين الجنسين

طلب رئيس الوزراء اليابانيّ فوميو كيشيدا الخميس من حكومته إعداد خطّة عمل ترمي إلى زيادة حصّة النساء من المناصب القياديّة التنفيذيّة في الشركات الكبيرة بنسبة 30% على الأقلّ بحلول عام 2030.

ويشير بحث أجراه مجلس الوزراء إلى أنّ النساء كانت في العام 2022 تمثّلن 11,4% من المديرين التنفيذيّين في الشركات الكبرى المدرجة في البورصة باليابان.

وتعاني اليابان من تفاوتات كبيرة بين الرجال والنساء وتحديدًا في المجال السياسيّ والمناصب التنفيذيّة في الشركات، بالإضافة إلى تسجيل تفاوت كبير في الأجور بين الجنسين.

وحلّت اليابان في تقرير العام 2022، في المرتبة 116 من أصل 146 بلدًا.

وقال كيشيدا خلال اجتماع تناول موضوع المساواة بين الرجال والنساء "نأمل في أن تصبح بحلول عام 2030، نسبة النساء اللّواتي يتبوّأن مناصب قياديّة داخل الشركات المدرجة في السوق الرئيسيّة لبورصة طوكيو، 30% أو أكثر".

وأكّد كيشيدا أنّ ضمان التنوّع سيحفّز الابتكار والاقتصاد.