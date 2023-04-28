"إطلاق نار" على سفينة قبالة اليمن

قالت وكالة "يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد أوبريشنز" (UKMTO) التي تصدر تحذيرات أمنية في مجال الملاحة البحرية، إن السفينة تعرضت لإطلاق نار في خليج عدن

هجوم على سفينة قبالة ميناء "رأس عيسى" (أرشيفية - أ.ب)

أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO)، اليوم الجمعة، بأن سفينة تعرضت لهجوم قبالة شواطئ جنوب اليمن.

وقالت وكالة "يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد أوبريشنز" (UKMTO) التي تصدر تحذيرات أمنية في مجال الملاحة البحرية، إن السفينة تعرضت لإطلاق نار في خليج عدن.

وأضافت: "تلقت UKMTO تقريرا عن تعرض سفينة لهجوم"، موضحة أنها "تعرضت لإطلاق نار". وجاء في بيان مقتضب أن ثلاث سفن كانت ضالعة في الهجوم على متن كل واحدة منها ثلاثة إلى أربعة أشخاص.

ولم تعط الوكالة أي تفاصيل إضافية.

وأتى هذا التقرير، غداة إعلان إيران احتجازها ناقلة نفط متجهة إلى الولايات المتحدة في خليج عمان، قائلةً إنها اصطدمت بسفينة إيرانيةـ ما أدى الى فقدان اثنين من طاقمها وإصابة آخرين، بينما طالبت واشنطن بالإفراج عنها "فورا".