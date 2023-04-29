بحثا العلاقات الثنائية: رئيسي يلتقي نظيره العراقي وينتقد الوجود الأميركي بالمنطقة

أكد رئيسي أن "علاقتنا مع العراق مبنية على مصالحنا المشتركة"، مشيرا إلى أن "الأميركيين يفكرون في مصالحهم وليس بمصالح دول المنطقة".

الرئيسان الإيراني والعراقي (أ ب)

انتقد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، وجود القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وذلك خلال مباحثات عقدها مع نظيره العراقي في طهران، عبد اللطيف رشيد.

وينتشر 900 جندي أميركي ضمن قوات التحالف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، في شمال شرق سورية. ويتواجد الأسطول الخامس الأميركي في البحرية.

وقال رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رشيد "المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى تحسين الأمن والاستقرار والوجود الأميركي فيها يضر بالمنطقة واستقرارها".

وأكد رئيسي أن "علاقتنا مع العراق مبنية على مصالحنا المشتركة"، مشيرا إلى أن "الأميركيين يفكرون في مصالحهم وليس بمصالح دول المنطقة".

وشدد رئيسي على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخصوصا المجال الأمني.

وتابع "تتواصل العلاقات بين البلدين في مجال البنية التحتية والمياه والكهرباء والغاز والطاقة"، لافتا إلى أنه جرى التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين، مؤكدا أن "أمن العراق وحدوده مهم جدا لنا".

ومما يذكر أن رشيد وصل إلى طهران صباح السبت في زيارة رسمية يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى؛ حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد رشيد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني "تربطنا علاقات مشتركة مع إيران، وزيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "العلاقات بين العراق وإيران ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير"، متقدما بالتهنئة للتطور في العلاقات بين إيران والسعودية.

وشدد الرئيس العراقي على "ضرورة مراعاة إيران لحصة العراق المائية".

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.

وتعتبر هذه أول زيارة للرئيس العراقي إلى طهران منذ انتخابه رئيسا للبلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.