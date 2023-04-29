بريطانيا: العثور على وثائق سرية لغواصة نووية في مرحاض

قالت البحرية البريطانية إن الوثائق التي جرى العثور عليها تتضمن "وثائق تدريب ولا تحتوي على أي معلومات سرية".

قالت البحرية الملكية البريطانية اليوم، السبت، إنها بدأت تحقيقا عقب نشر تقرير استقصائي حول العثور على وثائق مسربة تحتوي على تفاصيل حساسة بشأن غواصة نووية بريطانية في مرحاض.

ويقول التقرير إنه جرى العثور على وثائق كتب عليها أنها "سرية"، وتتعلق بغواصة نووية بريطانية، ملقاة على أرض مرحاض في حانة في منطقة في شمال غرب إنجلترا، حسب هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

وأضافت البحرية البريطانية، في بيان، أنها تأخذ جميع الأمور الأمنية على محمل الجد، إلا أنها وصفت الأوراق بأنها "وثائق تدريب ولا تحتوي على أي معلومات سرية".

وأضاف البيان أن "البحرية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادثة".

فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الملفات والوثائق التي تم العثور عليها أظهرت طريقة عمل السفينة "إتش إم إس أنسون"، وهي إحدى أكثر السفن تطورا في البحرية البريطانية.