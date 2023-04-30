رئيس "فاغنر" يحذّر من هجوم أوكرانيّ مضاد قد يشكّل "مأساة" لروسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "وحدات القوات الجوية حاصرت القوات الأوكرانية في الضواحي الجنوبية والشمالية لمدينة" باخموت، فيما حذّر رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، من شنّ أوكرانيا هجوما مضادا، يمكن أن يشكل "مأساة" لروسيا.

حذّر رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، اليوم الأحد، من شنّ أوكرانيا هجوما مضادا، يمكن أن يشكل "مأساة" لروسيا، وتذمَّر من شحّ الذخيرة لدى مقاتليه.

ومنذ أشهر، تقود فاغنر الهجوم الروسي على مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي تمثل مركز القتال بين قوات كييف وموسكو.

وبريغوجين حليف للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكنه يخوض بصفته رئيس مجموعة عسكرية خاصة صراع نفوذ مع وزارة الدفاع الروسية.

وقال: "نحن (فاغنر) لدينا 10-15% فقط من القذائف التي نحتاج إليها"، محمّلا قيادة الجيش الروسي مسؤولية ذلك.

وجاءت تصريحاته في مقابلة مع المراسل الحربي الروسي الموالي للكرملين، سيميون بيغوف.

وتوقع يفغيني بريغوجين أن تشنّ أوكرانيا هجومًا مضادًا في منتصف أيار/ مايو.

وقال في هذا الصدد إن "الهجوم المضاد يمكن أن يصبح مأساة لبلدنا".

وأعلنت أوكرانيا مؤخرًا أنها بصدد الانتهاء من الاستعدادات لشنّ هجوم مضاد.

وقال حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا، اليوم، إن أوكرانيا قصفت قرية حدودية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وفي اليوم السابق، استُهدف مستودع للوقود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ويشتبه في أنه هوجم بطائرة مسيّرة.

موسكو تعلن السيطرة على 4 أحياء في باخموت

وفي سياق ذي صلة، أعلنت روسيا، اليوم، سيطرة قواتها على 4 أحياء حضرية أخرى في مدينة باخموت الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن "وحدات القوات الجوية حاصرت القوات الأوكرانية في الضواحي الجنوبية والشمالية للمدينة".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الأوكرانية بشأن الإعلان الروسي.

وتحاول القوات الروسية منذ شهور السيطرة على باخموت، مركز النقل واللوجستيات في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي تعد جزءًا من منطقة دونباس الصناعية.