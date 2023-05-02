جنوب السودان: البرهان وحميدتي وافقا "من حيث المبدأ" على هدنة لـ7 أيام

فيما تواصلت المعارك العنيفة في السودان بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة، رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، جنوب السودان تعلن أن البرهان وحميدتي وافقا "من حيث المبدأ" على هدنة مدتها 7 أيام.

أعلنت جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، محمد حمدان دقلو، اتفقا "من حيث المبدأ" على هدنة مدتها سبعة أيام تبدأ في الرابع من أيار/ مايو الجاري.

وجاء في بيان صدر عن جارجية جنوب السودان أن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، شدد على أهمية وقف إطلاق النار لفترة أطول وتعيين ممثلين في محادثات سلام. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعيين ممثلين للمحادثات.

وورد أن جنوب السودان ضمن الدول التي ستستضيف المحادثات، وعرضت التوسط في الصراع الدائر في السودان.