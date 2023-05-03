تلميذ يقتل 8 من زملائه وحارس مدرسة بإطلاق نار ببلغراد

قالت الوزارة في بيان إن "الشرطة أرسلت كل الدوريات المتوافرة إلى مكان الحادث وأوقفت قاصرا، وهو تلميذ في الصف السابع، للاشتباه في إطلاقه أعيرة نارية عدة على تلاميذ وبواب المدرسة بمسدس لوالده".

قتل 8 طلاب وحارس في إطلاق النار داخل مدرسة في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم الأربعاء، على ما أعلنت وزارة الداخلية، فيما أصيب سبعة آخرون.

وقالت الوزارة "قتل ثمانية أطفال وبواب وأصيب ستة أطفال ومدرس".

وألقت الشرطة الصربية، القبض على طالب يبلغ من العمر 14 عاما بعد إطلاق نار وقع داخل مدرسة ابتدائية في بلغراد، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان إن "الشرطة أرسلت كل الدوريات المتوافرة إلى مكان الحادث وأوقفت قاصرا، وهو تلميذ في الصف السابع، للاشتباه في إطلاقه أعيرة نارية عدة على تلاميذ وبواب المدرسة بمسدس لوالده".

وطوق رجال شرطة بخوذ وسترات واقية للرصاص مبنى المدرسة الواقعة وسط حي فراكار، وذلك بعد قليل من الهجوم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 8:40 (6:40 بحسب توقيت غرينيتش) في هذه المؤسسة الواقعة في وسط العاصمة الصربية.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية معلومات متناقضة حول عدد الأشخاص المصابين، فيما ذكر التلفزيون الوطني أن ستة تلاميذ على الأقل ومعلمة قد أصيبوا بجروح.

كما نشرت بعض وسائل الإعلام صورا لما قالت إنه التلميذ المتهم في الهجوم بينما كان رجال الشرطة يقتادونه بعيدا، فيما يداه مقيدتان إلى الوراء ورأسه مغطى بسترة.

وتعد حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة نسبيا في صربيا التي لديها قوانين مشددة بخصوص الأسلحة. لكن معدلات حيازة الأسلحة من قبل السكان هي من ضمن الأعلى في أوروبا.