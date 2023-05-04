زيلينسكي يزور هولندا: انفجارات في كييف وهجوم بمسيرة بروسيا

أفادت صحيفة "كييف إندبندنت" بسماع دوي "انفجارين هائلين" وإطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية، كما قالت الإدارة العسكرية في كييف إنه تم تفعيل الدفاع الجوي.

آثار القصف في كييف صباح اليوم (أ.ب)

سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف وتعرض مصفاة نفط جنوبي روسيا لهجوم بمسيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في وقت وصل فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى هولندا في زيارة غير معلنة.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" بسماع دوي "انفجارين هائلين" وإطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية، كما قالت الإدارة العسكرية في كييف إنه تم تفعيل الدفاع الجوي.

من جهتها، نقلت وكالة تاس عن خدمات الطوارئ أن حريقا نشب في جزء من مصفاة نفط جنوبي روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الرئاسة الروسية إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين وصفته بالإرهابي.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يصب بأذى، وإنه لم يكن موجودا في الكرملين لحظة الهجوم، الذي اعتبره محاولة لاغتياله.

يأتي ذلك، فيما وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى هولندا، مساء الأربعاء، في محطة مفاجئة يتعين عليه خلالها خصوصا زيارة المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي".

ووصل زيلينسكي الذي يجري أول زيارة لهولندا، إلى مطار أمستردام-سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي، حسب الوكالة.

ونشرت الوكالة صورا عدة بينها صورة لطائرة ذكرت أنها طائرة حكومية هولندية رجحت أنها أقلت الرئيس الأوكراني.

وفقا للوكالة، من المقرر أن يزور زيلينسكي، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس.

ويُتوقع أن يلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطابا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية.

وثمة أيضا اجتماع مقرر مع نواب هولنديين إضافة إلى لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حسب ما نقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها.

تدعم هولندا أوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. وأعلنت البلاد خصوصا الشهر الماضي أنها ستشتري بمبلغ 165 مليون يورو مع الدنمارك 14 دبابة ليوبارد 2 من أجل منحها لكييف التي تطالب بمزيد من الأسلحة الثقيلة.

وأكد زيلينسكي، أمس الأربعاء، خلال زيارة مفاجئة لفنلندا أن هذه السنة ستكون "حاسمة"، مجددا مطالبته بأسلحة ثقيلة.