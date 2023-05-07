معارضة موحّدة ضد إردوغان تصعّب عليه المهمة

تتوقع استطلاعات الرأي التي باتت محظورة حتى الاقتراع، منافسة حادة في الانتخابات الرئاسية التي يؤكد كل من المعسكرين أنه قادر على الفوز بها من الدورة الأولى، وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 أيار/مايو.

يخوض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 14 أيار/ مايو انتخابات تبدو نتائجها غير محسومة لصالحه للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة قبل عشرين عاما، ويواجه فيها معارضة موحدة للمرة الأولى في بلد يمر بأزمة.

ويبدو إردوغان (69 عاما) مصمما على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس البلاد البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة والتي أدخل تغييرات عميقة عليها لكنها تشهد اليوم أزمة اقتصادية.

وينافسه في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين بينهم خصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة من اليمين القومي إلى اليسار الديموقراطي ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك.

كمال كيليتشدار أوغلو (Gettyimages)

وحصل "كمال" كما يقدم نفسه على الملصقات الدعائية دعما غير مسبوق من حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المؤيد للأكراد الذي دعا للتصويت لصالحه.

وإذا فاز في هذه الانتخابات فسيصبح الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية التي تحتفل هذه السنة بمرور مئة عام على إعلانها، خلفا لإردوغان الذي سجل الرقم القياسي في مدة بقائه في السلطة منذ انتهاء الإمبراطورية العثمانية.

وبين حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ برئاسة إردوغان وحزب الشعب الجمهوري العلماني الذي يمثله كيليتشدار أوغلو، يبدو الأتراك أمام خيارين، أولهما سلطة تميل بشكل متزايد إلى الاستبداد، مع اتهام 16753 شخصا رسميا في 2022 بـ"إهانة الرئيس التركي". وإما الخيار الثاني فهو وعد بتحول ديمقراطي والعودة إلى علاقات "هادئة" في البلاد ومع بقية العالم.

كما يختار 64 مليون ناخب تركي بينهم 3,4 ملايين باشروا الاقتراع في الخارج حتى الثلاثاء، أعضاء البرلمان أيضا.

وتتوقع استطلاعات الرأي التي باتت محظورة حتى الاقتراع، منافسة حادة في الانتخابات الرئاسية التي يؤكد كل من المعسكرين أنه قادر على الفوز بها من الدورة الأولى، وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 أيار/مايو.

وتمكن كيليتشدار أوغلو بسرعة من إزالة ما يمكن أن يبدو عقبة في طريق حملته وهو انتماؤه إلى الطائفة العلوية في بلاد ذات غالبية سنية، في تسجيل فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق تطرقه بدارية تامة إلى كل من المواضيع المطروحة، من الاقتصاد والقدرة الشرائية مع تجاوز التضخم 85% في تشرين الأول/أكتوبر، إلى الحريات العامة، يعد "بالعدالة والقانون والتهدئة".

وفي بلد يعاني من أزمة اقتصادية وأزمة ثقة خطيرة، يحاول خريجو الجامعات الشباب والمهندسون والأطباء مغادرته، يكافح رجب طيب إردوغان بكل قوته لإنقاذ إرثه ويمكنه الاعتماد على نحو 30% من الناخبين بالتأكيد.

ويطلق معسكر الرئيس وعودا انتخابية بالأرقام من المعاشات إلى السكن وفواتير الطاقة، ويعبر عن أسفه ويتهم منافسيه بالتواطؤ مع "إرهابيي" حزب العمال الكردستاني ويدين صلاته بالغرب و"مؤامراته" ويصفه بـ"المؤيد لمجتمع الميم" الذي يريد "تدمير الأسرة".

ما هو صدى هذه الإعلانات لدى 5,2 ملايين شاب سيصوتون للمرة الأولى؟ فهؤلاء لم يعرفوا سوى إردوغان منذ الاحتجاجات الكبيرة في 2013 والانقلاب الفاشل في 2016 الذي أدى إلى اعتقال عشرات الآلاف. وقال كيليتشدار أوغلو "سيأتي هذا الربيع من خلالكم".

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد ميتروبول أن غالبية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يؤيدونه، لكن 30% سيختارون إردوغان.

والنقطة المجهولة الأخرى هي تأثير الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من شباط/فبراير وأودى بحياة أكثر من خمسين ألف شخص إلى جانب عدد غير معروف من المفقودين.

والناجون الذين دانوا بطء عمليات الإغاثة موزعون في البلاد أو لاجئون يقيمون في خيام وحاويات.

وحذر مجلس أوروبا الذي سيرسل 350 مراقبًا إلى الانتخابات بالاضافة إلى مراقبي الأحزاب في 50 ألف مكتب، من أن هذا الوضع يعزز المخاوف المرتبطة بسلامة العمليات الانتخابية و"وضع الديمقراطية" في تركيا.

واتخذت المعارضة زمام المبادرة عبر حشد 300 ألف مدقق ومضاعفة عدد المحامين المدربين لمراقبة الاقتراع.

وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن أمن الانتخابات أوغوز كان ساليتشي "نحن لا نعيش في جمهورية موز".

ويذكر دبلوماسي أن تركيا حريصة على مبدأ الانتخابات. وقال "حتى عندما يقود الجيش انقلابًا كل عشر سنوات فإنهم يطرحون مسألة سلطتهم في صناديق الاقتراع".

لكن كمال كيليتشدار أوغلو نصح أنصاره من باب الحذر بـ"البقاء في منازلهم" في حال فوزه خوفًا من العنف.

حتى ذلك الحين يحتل رجب طيب إردوغان الساحة. فقد ذكر المجلس الأعلى للإذاعات والتلفزيونات (آرترك) أنه خصص 32 ساعة من البث المباشر للخطب الرئاسية بين 01 نيسان/ أبريل و01 أيار/مايو، مقابل 32 دقيقة لكيليتشدار أوغلو.