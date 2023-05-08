إعدام شخصين في إيران لإدانتهما بإهانة المقدسات

أورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء أن حكم الإعدام شنقا نفذ صباحا بحق صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد، لإدانتهما "بإهانة النبي محمد ومقدسات إسلامية أخرى بما يشمل حرق القرآن".

إيران الثانية بالعالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة (Getty Images)

نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين حكم، الإعدام الصادر بحق شخصين لإدانتهما بتدنيس القرآن وإهانة النبي محمد، وفق ما أفادت السلطة القضائية.

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء أن حكم الإعدام شنقا نفذ صباحا بحق صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد، لإدانتهما "بإهانة النبي محمد ومقدسات إسلامية أخرى بما يشمل حرق القرآن".

وأشار الموقع إلى أن أحد المدانين اعترف في آذار/مارس، بنشر مضامين مسيئة للمقدسات عبر مواقع التواصل.

والسبت، نفذت إيران حكم الإعدام بحق المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب، بتهمة الإرهاب بعد اتهامه بأنه زعيم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تنشط في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

دعت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية عبر تويتر "المجتمع الدولي إلى الرد بقوة على هذا الإعدام" واصفة محاكمته بأنها "غير عادلة".

وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إيران إلى وقف اضطهاد ومضايقة الأقليات الدينية، مشيرين إلى سياسة إيرانية تستهدف المعتقدات أو الممارسات الدينية المختلفة.

وأفادت منظمتان حقوقيتان في نيسان/أبريل، أن عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران خلال 2022 زاد بنسبة 75 بالمئة عن العام السابق. وأشارتا الى أن طهران أعدمت 582 شخصا على الأقل في 2022، في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ 2015.