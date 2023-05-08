البيت الأبيض: سوليفان طار إلى السعودية وأجرى مباحثات مع بن سلمان

قال البيت الأبيض، في بيان، إن سوليفان "استعرض التقدم الكبير في المحادثات الرامية لتعزيز الهدنة المستمرة منذ 15 شهرا في اليمن، ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب".

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، التقى مع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، خلال زيارة للمملكة، أمس الأحد، واستعرض ما وصفه البيت الأبيض بأنه "تقدم كبير" في جهود السلام في اليمن.

وفي زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات المتوترة مع الرياض، أجرى سوليفان أيضا محادثات مشتركة مع ولي العهد ومستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال.

وبحسب البيت الأبيض فإن هذه المحادثات عقدت "لتعزيز رؤيتهم المشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا وترابطا مع الهند والعالم".

وجاء اجتماع سوليفان بعد فترة تضررت فيها العلاقات الأميركية السعودية بسبب تخفيضات إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك+ التي تقودها السعودية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن سوليفان "استعرض التقدم الكبير في المحادثات الرامية لتعزيز الهدنة المستمرة منذ 15 شهرا في اليمن، ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب".

وأشار البيان إلى "تناول مجموعة أخرى من القضايا".

وأضاف البيان أن سوليفان، كبير مساعدي الرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون الأمن القومي، شكر أيضا ولي العهد على دعم السعودية للمواطنين الأميركيين في أثناء الإجلاء من السودان.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى إن المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، سافر إلى عُمان والسعودية في وقت سابق من هذا الشهر للسعي لدفع جهود السلام في اليمن.

وأجرى وفد سعودي محادثات سلام في منتصف نيسان/ أبريل الماضي، في صنعاء، مع جماعة "أنصار الله" (الحوثي) التي قال كبير مفاوضيها إن المحادثات أحرزت تقدما وإن مناقشات أخرى ستُجرى لتسوية الخلافات العالقة.