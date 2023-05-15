الصين: السجن المؤبد لأميركي أدين بالتجسس

أفادت محكمة الشعب الابتدائية في سوتشو شرق الصين في بيان، بأن جون شينغوان ليونغ البالغ من العمر 78 عاما، "أدين بالتجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة والحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة".

يأتي الحكم على الأميركي في ظل تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن (Getty Images)

أصدرت محكمة صينية حكما بالسجن مدى الحياة على رجل صيني يحمل الجنسية الأميركية ويقيم في هونغ كونغ، لإدانته بالتجسس، وفق ما أعلنت محكمة محلية، اليوم الإثنين.

وأفادت محكمة الشعب الابتدائية في سوتشو شرق الصين في بيان، بأن جون شينغوان ليونغ البالغ من العمر 78 عاما، "أدين بالتجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة والحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة".

ومن النادر نسبيا في الصين إصدار حكم بهذه الشدة على مواطن أجنبي بهذه التهمة.

كما صودرت منه أملاكه الخاصة البالغة 500 ألف يوان (66 ألف يورو) خلال المحاكمة التي جرت اليوم الإثنين. ولم يذكر البيان بدقة طبيعة الوقائع المنسوبة إليه.

ويأتي الحكم على المواطن الأميركي في ظل تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن منذ العام الماضي، في أعقاب زيارة رسمية قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي، إلى تايوان، مما أثار غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أوقفت السلطات في الولايات المتحدة رجلين بتهمة إنشاء "مركز أمني" صيني سري في نيويورك يهدف إلى مراقبة المعارضين لبكين والضغط عليهم.

كما وجهت اتهامات إلى 34 شخصا يقيمون في الصين ويعملون لصالح الحكومة، لمشاركتهم في حملة مضايقة معارضين للصين يقيمون في الولايات المتحدة.