قتلى بصفوف القوات الروسية في باخموت وفرنسا تسلح الجيش الأوكراني

أعلنت باريس، اليوم الإثنين، عن تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني إلى جانب تدريب الجنود على استخدامها، وذلك في أعقاب مأدبة عشاء جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قصر الإليزيه.

مقتل اثنين من القادة الروس مع شن أوكرانيا هجوما في باخموت (Getty Images)

أعلنت روسيا عن مقتل اثنين من قادتها في باخموت، وهما فياتشيسلاف ماكاروف القائد بلواء البنادق الآلية الرابع ويفجيني بروفكو نائب قائد وحدة منفصلة، وذلك في أثناء محاولتهما صد الهجمات الأوكرانية، فيما فرنسا ستقدم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني.

ونادرا ما تعلن وزارة الدفاع الروسية عن مقتل قائد عسكري في إفادتها اليومية. يأتي ذلك مع إعلان كييف أنها أحرزت تقدما حول باخموت، في سابقة منذ أشهر.

وصرحت الوزارة أيضا بأن القوات الأوكرانية شنت هجمات في شمال باخموت وجنوبها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكنها لم تنجح في اختراق الدفاعات الروسية. وقالت: "تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

وقال رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، التي تقود غالبية العمليات الروسية في باخموت، يفغيني بريغوجين، إن قواته تقدمت بما يصل إلى 130 مترا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي بيان صوتي على تطبيق تيلغرام، قال بريغوجين إن قواته سيطرت على 28 بناية متعددة الطوابق في الضواحي الغربية لباخموت، حيث لا تزال القوات الأوكرانية تعمل.

وأضاف أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على 20 بناية ومساحة تصل إلى 1.69 كيلومتر مربع.

وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، أن القوات الأوكرانية "تواصل التقدم في قطاع باخموت".

وكتبت على تيلغرام تقول: "استولت وحداتنا على أكثر من 10 مواقع للعدو في شمال باخموت وجنوبها، وطهرت مساحة كبيرة من الغابات بالقرب من إيفانيفسكي. وتم أسر جنود للعدو من وحدات مختلفة".

ولم يتمكن أي من الجانبين من السيطرة على باخموت بالكامل، بالرغم من الحرب الطاحنة المستمرة منذ شهور التي كبدت كلا منهما خسائر فادحة.

واعترفت موسكو بأن قواتها تراجعت في شمال المدينة، وسط تكثيف للهجمات الأوكرانية، لكن كييف قللت من شأن تلميحات بأنها بدأت رسميا الهجوم المضاد الكبير الذي تخطط له منذ فترة طويلة.

فرنسا ستقدم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني

أعلنت باريس، اليوم الإثنين، عن تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني إلى جانب تدريب الجنود على استخدامها، وذلك في أعقاب مأدبة عشاء جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قصر الإليزيه.

وفي بيان مشترك صادر عن الرئيسين، دعا ماكرون وزيلينسكي أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال البيان "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC"، مضيفا أن باريس "تركز أيضا جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".

وأكد أن "أوكرانيا وفرنسا تتفقان على ضرورة زيادة الضغط الجماعي على روسيا من خلال فرض مزيد من العقوبات عليها لإضعاف قدرتها على مواصلة حربها العدوانية وغير القانونية".

وقال زيلينسكي في تغريدة خلال توجهه إلى قاعدة فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب باريس "مع كل زيارة إلى باريس، تتوسع القدرات الدفاعية والهجومية لأوكرانيا".

وأضاف "العلاقات مع أوروبا تزداد قوة، والضغط على روسيا آخذ في الازدياد".