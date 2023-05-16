حوادث إطلاق النار: 6 قتلى بمباراة كرة القدم بالمكسيك و3 قتلى بأميركا

أفاد شهود عيان بأن عددا من الرجال المسلحين، المخمورين على الأرجح، أطلقوا النار على المتفرجين قبل أن يلوذوا بالفرار.

قتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، برصاص مسلحين أطلقوا النار خلال مباراة عائلية بكرة القدم في متنزه بولاية هيدالغو في وسط المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات، فيما قان شاب مسلح بقتل ثلاثة أشخاص في ولاية نيومكسيكو الأميركية.

وقال مكتب المدّعي العام في بيان إن إطلاق النار وقع، مساء الأحد، في حي سكني في مدينة أتوتونيلكو دي تولا.

وأوضح البيان أن "هجوما مسلحا استهدف ملعب كرة القدم، حيث كانت تجري مباراة رياضية عائلية وأوقع ستّة قتلى، بينهم ثلاثة أطفال، وجريحين".

واكتفى البيان بالقول إن السلطات فتحت تحقيقا لجلاء ملابسات الهجوم ودوافعه.

من جانبهم، أفاد شهود عيان بأن عددا من الرجال المسلحين، المخمورين على الأرجح، أطلقوا النار على المتفرجين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضح الشهود أنّ اثنين من القتلى سقطا على الفور، في حال فارق الأربعة الباقون الحياة في المستشفى متأثرين بجروحهم.

وتنشط عصابات إجرامية عديدة في ولاية هيدالغو التي تبعد أقل من مئة كيلومتر من العاصمة مكسيكو.

شاب مسلح يقتل ثلاثة أشخاص في ولاية نيومكسيكو الأميركية

أعلنت السلطات الأميركية أنّ شابا مسلحا يبلغ من العمر 18 عاماً أطلق النار في بلدة فارمينغتون بولاية نيومكسيكو، فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب تسعة آخرين بجروح، بينهم شرطيان، قبل أن يقتل خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال نائب قائد شرطة البلدة باريك كروم، خلال مؤتمر صحافي "نعلم أنّ ثلاثة مدنيين قتلوا على يد هذا الشخص".

وأضاف أن "المشتبه به قضى"، بعد مواجهة مع أربعة شرطيين تمكنوا من "إيقافه".

كما أسفر الهجوم، وفقاً للمصدر نفسه، عن إصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح.

ولفت كروم إلى أنّ اثنين من هؤلاء الجرحى هما شرطيان نقلا إلى المستشفى و"حالهما مستقرّة".

وبحسب كروم، فإن عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى موقع إطلاق النار وجدوا أمامهم "مشهداً فوضويا، حيث كان هناك رجل يطلق النار" في حي سكني في البلدة.

واكتفى نائب قائد الشرطة بالقول إن السلطات فتحت تحقيقا لجلاء ملابسات هذا الهجوم الذي لم تعرف في الحال دوافعه.

وشهدت الولايات المتحدة هذا العام أكثر من 215 عملية إطلاق نار جماعية، وفق منظمة "أرشيف العنف المسلح".