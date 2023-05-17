تقرير: 4.5 ملايين قتيل جراء الحروب الأميركيّة منذ أحداث سبتمبر 2001

أكد التقرير الصادر عن جامعة براون، أن "الحروب مستمرة ويعاني تبعاتها الملايين حول العالم ممن يحاولون التعايش معها أو يموتون من آثارها"، وراوح إجمالي قتلى الحرب المباشر وغير المباشر بين 4.5 و4.6 ملايين شخص،

كشف تقرير أميركي عن مقتل أكثر من 4.5 ملايين شخص في الحروب منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في إطار مشروع "تكاليف الحرب" الذي نشرته جامعة براون الواقعة في ولاية رود آيلاند، اليوم الإثنين، بشأن عدد ضحايا الحروب الأميركية في أفغانستان وباكستان والعراق وسورية وليبيا والصومال واليمن.

وقدر التقرير أن "نحو مليون شخص قتلوا بشكل مباشر في الحروب في أفغانستان والعراق وباكستان وسورية واليمن وليبيا والصومال منذ هجمات 11 سبتمبر".

بالإضافة إلى ذلك، لقي أكثر من 3.5 ملايين شخص حتفهم بشكل غير مباشر على خلفية العوامل المرتبطة بالحرب مثل الاقتصادات الفاشلة والفقر المدقع وسوء التغذية وانتشار الأمراض مثل الكوليرا والحصبة.

وراوح إجمالي قتلى الحرب المباشر وغير المباشر بين 4.5 و4.6 ملايين شخص، مع استمرار تزايد الأرقام من جراء النزاعات العالمية، حسب المصدر نفسه.

وذكر مشروع "تكاليف الحرب" أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لجمع بيانات إضافية لازمة بهدف "تقديم توصيات منقذة للحياة".

واختتم التقرير الأميركي بالقول، إن "الحروب مستمرة ويعاني تبعاتها الملايين حول العالم ممن يحاولون التعايش معها، أو يموتون من آثارها"، مشددا على أن "النساء والأطفال هم أكثر من يعاني وطأة هذه الآثار المستمرة".

وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2001، قامت مجموعات صغيرة من الخاطفين بالاستيلاء على أربع طائرات ركاب أقلعت من نيويورك وبوسطن وواشنطن إلى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، واستخدمتها لضرب مبان بارزة في نيويورك وواشنطن.

وضربت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، بينما دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" في واشنطن.

أما الطائرة الرابعة فتحطمت في حقل في ولاية بنسلفانيا، ويُعتقد بأن الخاطفين كانوا يعتزمون استخدامها في مهاجمة مبنى الكابيتول (مقر مجلسي النواب والشيوخ) في واشنطن العاصمة.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ألفين و977 شخصا.