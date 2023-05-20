قصف روسي في كييف وزيلينسكي إلى اليابان في طائرة فرنسية

الجيش الأوكراني: طائرات "شاهد" بلا طيار كانت تتجه نحو منطقة كييف وانفجارات في تشرنيغيف (وسط شمال) وفي ماريوبول (جنوب شرق)

تعرضت مناطق في العاصمة الأوكرانية، كييف، لقصف جوي روسي جديد، ليل الجمعة السبت، وتحدثت السلطات المحلية عن سقوط حطام في ثلاث مناطق من العاصمة واندلاع حريق على سطح مبنى سكني.

وبحسب "أ ف ب" نقلا عن مكتب رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، "شبَّ حريق على سطح مبنى من تسع طبقات في أحد المجمعات السكنية في منطقة دنيبروفسكي بدون الإبلاغ عن سقوط ضحايا".

من جهته قال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، إن الحريق نجم من "سقوط حطام" داعيًا السكان إلى الاحتماء.

وتحدث بوبكو عن سقوط مزيد من الحطام في شوارع عدة في منطقتي دارنيتسكي وسولوميانسكي، مضيفًا أنه "يجري التحقق من معلومات حول أضرار وخسائر محتملة".

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني أن طائرات "شاهد" بلا طيار كانت تتجه نحو منطقة كييف. وتحدثت السلطات عن انفجارات هناك وكذلك في تشرنيغيف (وسط شمال) وفي ماريوبول (جنوب شرق).

وأشار الجيش، بحسب تقرير للوكالة الفرنسية، اليوم السبت، إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي نشطة في منطقتي كييف وتشيرنيغيف".

قمة مجموعة السبع

في الأثناء يُتوقّع وصول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى هيروشيما باليابان، اليوم السبت، حيث يُشارك في قمّة مجموعة السبع ويعقد اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حسبما قالت مصادر دبلوماسيّة وفق المصدر ذاته.

ويصل زيلينسكي إلى هيروشيما في طائرة وفّرتها فرنسا إثر محادثة مع ماكرون و"بناءً على طلب الأوكرانيّين"، بحسب الوكالة الفرنسية.