إيران: تفكيك شبكة تجسس تتعاون مع جهاز مخابرات أجنبي

قالت وزارة الأمن الإيرانية إنه "بناء على المعلومات التي جرى الحصول عليها والآليات التي اعتمدتها في جمع المعلومات، فقد اتضح أن شبكة التجسس الأجنبية المشار إليها كانت تعلن أسماء الأشخاص الإيرانيين المستهدفين

ذكرت وزارة الأمن في إيران اليوم، الثلاثاء، أنه جرى تفكيك واعتقال عناصر شبكة تتعاون مع أحد أجهزة المخابرات الأجنبية، في مشروع كبير للحصول على المعلومات الخاصة بالإيرانيين الذين يسافرون إلى الخارج؛ حسبما ورد في بيان لها نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وجاء في البيان "من خلال الملاحقة المستمرة للأهداف والقضايا الأمنية – العملياتية لأجهزة التجسس المعادية، حصلنا على معلومات تفيد بأن أحد هذه الأجهزة يرصد الإيرانيين الذين يقومون بزيارات إلى الخارج".

وأشار إلى أن هذه الشبكة كانت ترصد باستمرار وتقوم بجمع المعلومات في الأجواء الأجنبية لمعرفة الإيرانيين الذين يقومون بزيارات إلى الخارج والأشخاص الذين يتبوؤون مناصب حساسة في مختلف الأجهزة في داخل إيران أو الحصول على معلومات خاصة في مختلف المجالات.

وجاء في البيان أنه "من خلال الحصول على المعلومات الآنفة الذكر، فقد قامت الوزارة بإجراءات أمنية واسعة النطاق في داخل البلاد وخارجها، أدت في النهاية إلى الكشف عن هذه الشبكة وعناصرها التنفيذيين في عدد من المؤسسات والأجهزة في البلاد".

وقالت وزارة الأمن الإيرانية إنه "بناء على المعلومات التي جرى الحصول عليها والآليات التي اعتمدتها في جمع المعلومات، فقد اتضح أن شبكة التجسس الأجنبية المشار إليها كانت تعلن أسماء الأشخاص الإيرانيين المستهدفين في الخارج إلى أحد عناصرها، الذي كان يقوم بدوره بإبلاغ العناصر الأخرى بهذه الأسماء إلى أن كانت تصل إلى عملائهم في دوائر حكومية".

وختمت أن "هؤلاء الأفراد كانوا يقومون باستخدام مواقع المعلومات بصورة غير قانونية وغير مرخصة واستخراج المعلومات الخاصة بهؤلاء الأشخاص ويسلمونها إلى عناصرهم الذين كانوا يقومون بدورهم تسليم هذه المعلومات إلى زعيم الشبكة الذي كان يقوم بدوره بتسليمها إلى جهاز التجسس المشار إليه، وجرى بعد ذلك إلقاء القبض على العناصر التنفيذية في داخل إيران بأمر من السلطات القضائية".