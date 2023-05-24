نحو مئة نائب أوروبّي ومشرّع أميركيّ يدعون لسحب تعيين رئيس "كوب28" الذي سيعقد بالإمارات

في رسالتهم، يطالب النواب والمشرعون أيضا بالحد من "تأثير الصناعات الملوثة" في اجتماعات المناخ، معربين عن أسفهم لبروز جماعات الضغط.

دعا نحو مئة عضو في البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي، الثلاثاء، إلى العودة عن اختيار سلطان الجابر رئيس شركة أدنوك النفطية الإماراتية، لرئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) المقبل في دبي.

وكتب هؤلاء "ندعوكم للضغط من أجل أن تتخلى الإمارات العربية المتحدة عن تعيين سلطان الجابر" رئيسًا للمؤتمر، معربين عن "قلقهم العميق" في الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فضلا عن السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ، سايمن ستيل.

وتعرض تعيين وزير الصناعة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المقرر عقده في نهاية عام 2023، لانتقادات شديدة في كانون الثاني/ يناير من قبل نحو مئة منظمة غير حكومية.

وفي رسالتهم، يطالب النواب والمشرعون أيضا بالحد من "تأثير الصناعات الملوثة" في اجتماعات المناخ، معربين عن أسفهم لبروز جماعات الضغط.

وقال شيلدون وايتهاوس، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأكثر التزامًا بقضايا المناخ، عبر "تويتر": "لا يمكننا أن ندع المصالح الخاصة تولد مزيدًا من العقبات أمام مساعي التصدي لتغير المناخ".

وفي بروكسل وقع على الرسالة 99 نائبًا ناشطين في مجال البيئة، من اليسار واليسار الوسط.

وفي وقت سابق، دافع الجابر عن تعيينه من خلال التذكير بأنه مؤسس شركة "مصدر" الإماراتية العملاقة للطاقة المتجددة. كذلك، أكد أن بلاده تعمل على التحول في مجال الطاقة منذ "أكثر من عشرين عاما".