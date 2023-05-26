ألمانيا تطلب من الصين الضغط على روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية "تتحمل الصين، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، مسؤولية خاصة لأداء دور بنّاء لصالح السلام والأمن في العالم"، مذكّرًا بأن برلين "ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا".

طلبت الحكومة الألمانية من المبعوث الصيني لي هوي أن "يمارس ضغطًا" على روسيا لتسحب قواتها من أوكرانيا، على ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الجمعة.

واستقبل وزير ألمانيا أندرياس ميكايليس المبعوث الصيني الذي يقوم بجولة أوروبية تستمرّ أسبوعًا ويتوقف خلالها الجمعة في موسكو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر خلال مؤتمر صحافي "كان الحديث عن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا محور هذا اللقاء المكثّف".

وأضاف "تتحمل الصين، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، مسؤولية خاصة لأداء دور بنّاء لصالح السلام والأمن في العالم"، مذكّرًا بأن برلين "ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا".

وتابع "طلبت ألمانيا أيضًا من الصين أن تمارس ضغطًا على روسيا لتوقف فورًا هجومها وتنسحب بالكامل من أوكرانيا".

واعتبر أن على الصين "استخدام نفوذها لدى روسيا لوضع حد لخطابها النووي غير المسؤول ومنع أي تصعيد".

وقال فاغنر أيضًا "عبّر وزير الدولة عن تطلعه إلى أن تسمّي الصين بوضوح العدوان الروسي وتدينه وتمتنع عن دعمه (بتسليم) الأسلحة".

ولفت إلى أن "الطرفَين اتفقا على مواصلة المباحثات بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا".

ويجري مبعوث الصين لي هوي الذي سبق أن شعل منصب سفير بكين في موسكو، جولة في أوروبا منذ أسبوع أمضى خلالها يومين في كييف ويوما واحدا في بولندا وزار فرنسا الثلاثاء.

تربط روسيا والصين علاقات وثيقة تعززت اقتصاديًا ودبلوماسيًا منذ بدء الغزو الروسي في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 وسلسلة العقوبات الغربية التي ضربت الاقتصاد الروسي. وحرصت بكين على عدم إدانة الهجوم الروسي على الأوكرانيين.