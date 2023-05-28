قتلى وجرحى بهجوم روسي بالمسيرات على كييف

دوت سلسلة من الانفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في العاصمة الأوكرانية، في وقت خففت فيه القوات الروسية حدة هجومها على باخموت بهدف إعادة تنظيم صفوفها.

قتل شخص مدني على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف وأصيب العديد من المدنيين بجروح متفاوتة، وذلك جراء هجوم "هائل" بالطائرات المسيرة استهدف المدينة صباح اليوم الأحد، وفق ما أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.

وقال كليتشكو إن "امرأة تبلغ 35 عاما تم نقلها إلى المستشفى، وتوفي رجل يبلغ 41 عاما"، مضيفا أن حطام طائرة مسيرة سقط بالقرب من محطة وقود.

وأشار كليتشكو إلى أن الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة مسيّرة متجهة إلى المدينة"، مناشدا سكان العاصمة "ابقوا في الملاجئ. الهجوم هائل".

وتابع أن حريقا اندلع أيضا في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.

ودوت سلسلة من الانفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في العاصمة الأوكرانية، في وقت خففت فيه القوات الروسية حدة هجومها على باخموت بهدف إعادة تنظيم صفوفها.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن شخصا قتل كما أصيب 3 في هذه الانفجارات، فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم، كما تم رصد إسقاط عدد من المسيرات ولجوء عدد من السكان إلى محطات المترو خشية القصف.

وقال عمدة كييف إن الهجمات بالمسيّرات الانتحارية على العاصمة أدت إلى أضرار في مبنيين في حيين بكييف، فيما أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أن العاصمة تتعرض لهجوم بالطائرات المسيرة.

وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيرة في أجواء المدينة، أطلقتها روسيا خلال الليل.

من جهته، أعلن حاكم مقاطعة بسكوف الروسية أن هجوما بمسيّرتين ملغمتين استهدف محطة لتكرير النفط في المقاطعة، وأشار إلى أن الهجوم طال محطة تقع في المثلث الحدودي بين روسيا وبيلاروسيا ولاتفيا.

كما قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية إن مدنيا قتل في قصف مدفعي أوكراني لمدينة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا.

وتأتي هذه التطورات الميدانية، بعد أن أُعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف وفي عدة مناطق أخرى شمال وجنوبي وغربي أوكرانيا.

وتستهدف القوات الروسية كييف منذ بداية شهر أيار/مايو.

وأحصى رئيس الإدارة المدنية والعسكرية المحلية سيرهي بوبكو، وقوع 13 هجوما في كييف خلال هذا الشهر.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تضاعفت أيضا التقارير عن شن هجمات بالطائرات المسيّرة داخل روسيا في المناطق المحاذية لأوكرانيا.

وذكرت السلطات الإقليمية الروسية إن قصفا استهدف هذه المناطق السبت أسفر عن مقتل شخصين.

وتحمل موسكو كييف وداعميها الغربيين مسؤولية هذه الهجمات، بما في ذلك الهجوم على الكرملين، لكن أوكرانيا تنفي أي علاقة لها.