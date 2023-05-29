بايدن يهنّئ إردوغان بإعادة انتخابه: "مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين"

قال بايدن عبر "تويتر": "أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو، بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

هنّأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، الرئيس التركيّ، رجب طيب إردوغان، على إعادة انتخابه.

وقال بايدن عبر "تويتر": "أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو، بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

بدوره، قدم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تهانيه إلى إردوغان، عبر "تويتر"، واصفا تركيا بأنها "حليف وشريك في الناتو".

وأضاف بلينكن: "أتطلع إلى استمرار عملنا مع الحكومة التي اختارها الشعب التركي".

كما أشاد بنسبة المشاركة المرتفعة في اقتراع الأحد، و"التقليد الديمقراطي الطويل" في تركيا.

وتعرضت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة إلى تحديات في السنوات الأخيرة، من أسبابها القمع المسلط على المعارضة، والعمليات العسكرية في سورية، وعلاقة إردوغان الوثيقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حتى في خضم حرب بلاده في أوكرانيا، ورفض أنقرة المصادقة على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي.

الاتحاد الأوروبيّ وحلف شمال الأطلسي يهنئان إردوغان

في السياق، هنأ رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مساء الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على إعادة انتخابه.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، عبر "تويتر"، عن رغبتهما في "مواصلة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في تغريدة: "أتطلع إلى مواصلة عملنا والتحضير لقمة الناتو في فيلنيوس في تموز/ يوليو".

زلم توافق تركيا والمجر على عضوية السويد في الحلف العسكري، وسيكون الموضوع مدرجا على جدول أعمال القمة.

والعلاقات معقّدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن الأخيرة تظل شريكًا أساسيًا للتكتّل، لا سيما في ما يتعلق بالهجرة.

وتركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مفاوضات الانضمام التي بدأت عام 2005، متوقفة منذ عدة سنوات.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في رسالة إلى الرئيس إردوغان، إن التكتّل "مستعد للتعامل مع تركيا من أجل المضي نحو علاقة بنّاءة من أجل ازدهارنا واستقرارنا المشتركين على أساس الالتزامات بحقوق الإنسان، وسيادة القانون والقانون الدولي، والاستقرار الإقليمي، لصالح جميع مواطنينا".