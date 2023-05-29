هجوم روسي على أوكرانيا: إسقاط 37 صاروخا و29 مسيرة

قال زالوجني عبر تلغرام "الليلة الماضية، هاجم المحتلون مواقع عسكرية ومواقع منشآت حيوية في أوكرانيا، بإطلاق ما يصل إلى 40 صاروخ كروز من طائرات فوق بحر قزوين وأُسقطت 37 من هذه الصواريخ، وحوالي 35 مسيرة، أُسقط 29 منها".

اعترضت أوكرانيا 37 صاروخ كروز و29 مسيرة روسية في هجوم ليلي جديد شنته موسكو، على ما أعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، صباح اليوم الإثنين.

وقال زالوجني عبر تلغرام "الليلة الماضية، هاجم المحتلون مواقع عسكرية ومواقع منشآت حيوية في أوكرانيا، بإطلاق ما يصل إلى 40 صاروخ كروز من طائرات فوق بحر قزوين وأُسقطت 37 من هذه الصواريخ، وحوالي 35 مسيرة، من الشمال والجنوب أُسقط 29 منها.

وشنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية على كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ "كروز".

وقال مسؤولون إنه لم تقع أي أضرار كبيرة أو إصابات في كييف، فيما كان هذا الهجوم الجوي الخامس عشر الذي تشنّه روسيا على المدينة منذ بداية مايو/أيار، والثاني خلال الليل على التوالي، وبنفس الكثافة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، على تطبيق "تليغرام": "ليلة أخرى صعبة للعاصمة".

وقالت الإدارة العسكرية للمدينة إن روسيا استخدمت في هجومها اليوم، مزيجا من طائرات "شاهد" إيرانية الصنع وصواريخ "كروز".

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أن هجوما روسيا بطائرات مسيرة ألحق أضراراً ببعض منشآت البنية التحتية في ميناء أوديسا على البحر الأسود، وهو ميناء رئيسي لتصدير الحبوب.

وذكرت قيادة المنطقة الجنوبية على "فيسبوك": "اندلع حريق في بنية ميناء أوديسا التحتية نتيجة للضربة. تم إخماده بسرعة. يجري تحديث المعلومات المتعلقة بحجم الأضرار".

ولم يحدد الجيش ما إذا كانت تلك الأضرار التي لحقت بالميناء تؤثر على صادرات الحبوب. وموانئ منطقة أوديسا هي التي تصدر منها أوكرانيا الحبوب ومواد غذائية أخرى في إطار مبادرة تتعلق بمواصلة الصادرات من هناك.