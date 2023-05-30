انطلاق مناورات عسكريّة خليجيّة - أميركيّة في السعوديّة

ذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها "بدأت مع القوات المسلحة السعودية، ودول أخرى شريكة في مجلس التعاون الخليجي، مناورات ’عزم النسر 23’، والتي تقام في السعودية".

انطلقت في السعودية، مناورات "عزم النسر 23" العسكرية، مع الولايات المتحدة، ودول بمجلس التعاون الخليجي، "للمساهمة في عملية تحقيق الاستقرار الإقليمي".

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها "بدأت مع القوات المسلحة السعودية، ودول أخرى شريكة في مجلس التعاون الخليجي، مناورات ’عزم النسر 23’، والتي تقام في السعودية".

وأشار البيان إلى أن المناورة "تعمل على تحسين قابلية التشغيل البيني للقوات المشاركة، مما يساهم في عملية تحقيق الاستقرار الإقليمي".

وتدمج التدريبات "مختلف الأصول والبعثات العسكرية، بما في ذلك مناورة إطلاق نار حي، يتضمن أصول دفاع جوي أرضي وطائرات طيران حي ضد الطائرات بدون طيار"، وفق البيان.

ولم يذكر البيان الأميركي مدة المناورات العسكرية، وعدد القوات، ولا الدول الخليجية المشاركة فيها، سوى السعودية.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس الإثنين، إن مناورة "عزم النسر 23"، تهدف إلى "تعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات في مجال الدفاع الجوي الصاروخي، وتوحيد إجراءات التخطيط والتنفيذ وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق للعمل المشترك، للوصول إلى التوافق والتكامل العملياتي المطلوب".

ووفق الوكالة، فإن "التمرين ينفذ لأول مرة في المملكة في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي"، وسبقته "اجتماعات تحضيرية ومحاضرات أكاديمية خاصة للتمرين"، شملت "8 مؤتمرات، 7 منها في الرياض، وآخر في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية".

وفي آذار/ مارس 2022، أعلنت السعودية ختام مناورة خليجية بالتعاون مع الولايات المتحدة، حملت اسم "عزم النسر 22" جرت بقاعدة فورت كارسون الأميركية، شاركت فيها الكويت والبحرين وسلطنة عمان.