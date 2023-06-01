النتائج النهائيّة للانتخابات التركيّة: إردوغان ينال 52.18% من الأصوات

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، أن إردوغان حصل على 27 مليونا و834 ألفا و589 صوتا، بنسبة 52.18 بالمئة، فيما حصل كليجدار أوغلو على 25 مليونا و504 آلاف و724 صوتا، بنسبة 47.82 بالمئة.

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، اليوم الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في البلاد، حيث حصل الرئيس رجب طيب إردوغان، على 52.18 بالمئة من الأصوات، فيما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.82 بالمئة.

وفي مؤتمر صحافي في العاصمة التركية، أنقرة، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أحمد ينار، إن الهيئة أرسلت النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر.

وأوضح أن تركيا شهدت في 28 أيار/ مايو الماضي، إجراء جولة ثانية للانتخابات التركية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وذكر أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 84.15 بالمئة، حيث أدلى 54 مليونا و23 ألفا و601 ناخبا داخل وخارج البلاد بأصواتهم لانتخاب رئيس البلاد.

وأعلن إردوغان حصل على 27 مليونا و834 ألفا و589 صوتا، بنسبة 52.18 بالمئة، فيما حصل كليجدار أوغلو على 25 مليونا و504 آلاف و724 صوتا، بنسبة 47.82 بالمئة.

وقال ينار: "بعد التقييمات والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات، ثبت أن السيد رجب طيب إردوغان انتخب رئيسا للبلاد، وقد تم إرسال النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر".