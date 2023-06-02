120 قتيلا على الأقلّ ومئات الجرحى باصطدام عدة قطارات في الهند 

قُتل أكثر من 120 شخصا، وأُصيب أكثر من 800، بحادث قطارات في الهند؛ و"تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد"، فيما يستمرّ عدد الضحايا بالارتفاع.

لقي 120 شخصا على الأقلّ، مصارعهم، وأُصيب أكثر من 850، في حادث اصطدام بين قطارات عدة، الجمعة، في ولاية أوديشا، في شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول كبير، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وقال المسؤول المحلي في أوديشا، براديب جينا: "قُتل نحو 50 شخصا، وأُصيب أكثر من 500. الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ (الركاب)وتقديم الدعم الصحي للجرحى"؛ ولاحقا، أعلن ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 80 قتيلا على الأقل، و850 جريحا. وبعد وقت وجيز، ومع استمرار انتشال عالقين؛ ارتفع عدد القتلى إلى 120 على الأقل.

وأفاد شهود عيان ومسؤولون، بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس" وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور، التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية، بوبانسوار.

كذلك شمل الحادث قطار ركاب آخر، وفق المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا، لكن تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد.

فيديو يُظهر قطارا مقلوبا، في موقع شهد حادث اصطدام بين عدة #قطارات في #الهند، ما أسفر عن مصرع 80 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 850، فيما لا يزال عدد الضحايا يرتفع.



التفاصيل: https://t.co/rrfsReIZMt pic.twitter.com/a6pfbcnCLp — موقع عرب 48 (@arab48website) June 2, 2023

وقال مدير سكك الحديد الهندية، أميتاب شارما، إن الحادث شمل قطاري ركاب، بينما "دخل قطار ثالث وهو قطار بضائع كان متوقفا في الموقع في الحادث".

وأضاف: "من الصعب للغاية تقدير أرقام الخسائر على الأرض، أو توضيح عدد الجرحى بالنسبة لنا حاليا"، مبديا اعتقاده أن ركابا عدة عالقون تحت عربات القطار.

وقال مسؤول في الشرطة، إن "التفاصيل لم تتّضح بعد فالفرق تعمل على الأرض، والجميع منشغلون في عمليات الإغاثة".

وقال جينا إنه تم نشر نحو 60 من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ في الموقع، للمساعدة في نقل الجرحى إلى منشآت طبية في المنطقة.

وقال أس كي باندا وهو متحدث في مكتب جينا، إن عدد الضحايا والوضع على الأرض "لم يتضح بعد لأنه حادث خطير".

("أ ب")

وأضاف باندا: "نتوقع أن تستمر عمليات الإنقاذ حتى صباح الغد على الأقل. من جانبنا، أعددنا كل المستشفيات الكبيرة الحكومية والخاصة من موقع الحادث إلى عاصمة الولاية لتلبية احتياجات الجرحى".

وأضاف المتحدث أنه تم إرسال "75 سيارة إسعاف إلى الموقع، وتم نشر العديد من الحافلات" لنقل الجرحى والناجين.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن "حزنه لحادثة القطار".

وأشار في تغريدة أطلقها إلى "تضامنه مع العائات المفجوعة"، متمنيا "للجرحى الشفاء العاجل".

وأعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد، أشويني فيشناو، واطّلع منه على الأوضاع.

وأكد فيشناو أنه سيتوجه إلى مكان الحادث.

وقال عبر "تويتر"، إنه "تم حشد فرق الإنقاذ من بوبانيسوار وكالكوتا والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث وفرق حكومة الولاية والقوات الجوية"، مؤكدا "سنحتاج للجميع في عمليات الإنقاذ".

وأظهرت تقارير وسائل إعلام محلية، مشاهد لعربة قطار انقلبت على أحد جوانب المسار ولما يبدو أنهم ناجون فوقها، ولسكان يحاولون انتشال ضحايا.

وغالبا ما تشهد الهند حوادث قطارات، على الرغم من تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة، بفضل استثمارات ضخمة، وتحديث التقنيات المستخدمة.