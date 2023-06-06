تفجير سد "نوفا كاخوفكا": تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو وتحذير من كارثة نووية

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنه يجب محاسبة روسيا بعد التفجير الذي أدى إلى التدمير الجزئي لسد كاخوفكا لتوليد الطاقة في أوكرانيا، قائلا إن ذلك يرقى إلى "جريمة حرب".

تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا" في منطقة خيرسون جنوبي البلاد، حيث توعد رئيس المجلس الأوروبي بـ "محاسبة" روسيا بعد التفجير في السد، في وقت حذرت أوكرانيا من خطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنه يجب محاسبة روسيا بعد التفجير الذي أدى إلى التدمير الجزئي لسد كاخوفكا لتوليد الطاقة في أوكرانيا، قائلا إن ذلك يرقى إلى "جريمة حرب".

وأعرب شارل ميشال على تويتر عن "صدمته للهجوم غير المسبوق على سد نوفا كاخوفكا"، معتبرا أن "تدمير بنية تحتية مدنية يشكل جريمة حرب وسنحاسب روسيا والمجموعات التابعة لها".

وأضاف "أفكاري مع جميع العائلات في أوكرانيا المتضررة من هذه الكارثة"، مشيرا إلى أنه سيقترح مساعدة للمناطق التي غمرتها الفيضانات في القمة المقبلة لقادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المقررة نهاية حزيران/يونيو الحالي، في بروكسل.

واتهم الجيش الأوكراني القوات الروسية بتفجير السد في حين رد الروس، الذين يسيطرون على أجزاء من خيرسون، باتهام أوكرانيا بتفجيره باستخدام راجمات صواريخ.

وأكدت السلطات الموالية لموسكو في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا جزئيا، إنه ليس هناك أي بلدة كبرى مهددة بالفيضانات بعد التفجير الذي دمر جزئيا سد كاخوفكا لتوليد الطاقة على نهر دنيبرو.

وقال رئيس حكومة منطقة خيرسون التي نصبتها روسيا أندريه أليكسيينكو "وفقا لخدمات الطوارئ ارتفعت المياه إلى مستوى يتراوح بين مترين وأربعة أمتار، وهو أمر لا يهدد البلدات الكبرى" الواقعة أسفل السد على طول النهر.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن نحو 80 منطقة سكنية يقطنها أكثر من22 ألف نسمة أصبحت مهددة بالفيضانات، وإن العمل جار لإجلاء السكان عبر قطارات إلى منطقة ميكولايف.

وحذر مستشار الرئاسة الأوكرانية من أن خطر وقوع "كارثة نووية" في محطة زابوريجيا للطاقة "يتزايد بسرعة"، بعد التدمير الجزئي لسد كاخوفكا الواقع على مسافة 150 كيلومترا منها.

وقال ميخايلو بودولياك في رسالة موجهة إلى الصحافيين "العالم على وشك أن يشهد مجددا كارثة نووية، لأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية خسرت مصدر تبريدها. وهذا الخطر يتزايد الآن بسرعة".

من جانبها، قالت هيئة الطاقة الأوكرانية إن محطة نوفا كاخوفكا دمرت بالكامل ولا يمكن إعادة بنائها أو إصلاحها، وأضافت أن منسوب المياه في خزان السد يتناقص بسرعة ما يمثل تهديدا إضافيا لمحطة زاباروجيا النووية.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إنها أحبطت هجوما "كبيرا" للقوات الأوكرانية بمنطقة دونيتسك، وألحقت بهذه القوات خسائر بشرية "ضخمة".

وذكرت الوزارة، على قناتها بتطبيق تليغرام، أن "القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية، بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب؛ ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية".

وأضافت الوزارة الروسية أن قواتها دمرت 28 دبابة، من بينها 8 دبابات ليوبارد الألمانية و3 دبابات فرنسية، في دونيتسك.

وحذر جهاز أمن الدولة الروسي من أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تضع خططا لزرع قنابل قذرة على الأراضي الروسية.

وقال جهاز أمن الدولة الروسي إن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنشأت وحدة جوية لتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا، مضيفا أن هذه الوحدة نفذت 5 طلعات وأصابت منشآت للطاقة.