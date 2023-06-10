إيران: مقتل طفل برصاص الشرطة بعد تبادل إطلاق نار مع والده

قالت الشرطة الإيرانية إنها وجهت تحذيرات عديدة للرجل قبل أن تبدأ في إطلاق النار، مضيفة أن له سجل جنائي يتضمن سرقة سيارات وتهريب مخدرات.

قتلت الشرطة الإيرانية طفلا، يبلغ 9 سنوات من العمر، بعد أن سرق والده سيارة وانطلق برفقته في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غربي البلاد؛ حسبما أعلنت السلطات الإيرانية.

وقال رئيس الشرطة في مقاطعة شوشتر، روح الله بيغديلي، عبر الموقع الرسمي للشرطة الإيرانية إن الضباط حاولوا توقيف "المركبة المسروقة بإطلاق النار عليها"، لكن الطفل حوصر وسط تبادل لإطلاق النار ولفظ أنفاسه الأخيرة في الموقع.

وقالت الشرطة إنها وجهت تحذيرات عديدة للرجل قبل أن تبدأ في إطلاق النار، مضيفة أن له سجل جنائي يتضمن سرقة سيارات وتهريب مخدرات.

وذكر موقع "جماران" الإخباري الإيراني أن الصبي هو مرتضى دلف زركاني البالغ من العمر 9 سنوات.

اتهم والد الطفل الشرطة بأنها لم تصدر أي تحذير قبل إطلاق النار.

وجرى تداول صورة مرتضى على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل أشخاص يعبرون عن حزنهم لمقتله.

في تشرين الثاني/ نوفمبر، قتل كيان بيرفالاك البالغ من العمر 9 أعوام، في إطلاق نار ألقت والدته باللوم فيه على قوات الأمن.

وقتل بيرفالاك بعد إصابته برصاص بينما كان يمر مع والديه عبر شارع ممتلئ بالمتظاهرين في مدينة إيزه بمحافظة خوزستان، أثناء احتجاجات عمت أنحاء البلاد عقب مقتل الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما إثر إلقاء القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق.